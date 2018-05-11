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年改讓年輕公務員求去？ 現役員警：沒人講是鐵飯碗了

2018-05-11 12:49聯合報 記者周志豪╱即時報導

政府力推軍公教年金改革，卻也讓公務員日益對政府失去向心力，公務人員離職率逐年攀高...
政府力推軍公教年金改革，卻也讓公務員日益對政府失去向心力，公務人員離職率逐年攀高，年輕公務員更如跑馬燈。有現役警員就直言，政府對公務人員的心態，以及人事政策的動盪就是造成人心浮動原因。圖中人物非新聞當事人。聯合報系資料照／記者高彬原攝影
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政府力推軍公教年金改革，卻也讓公務員日益對政府失去向心力，公務人員離職率逐年攀高，年輕公務員更如跑馬燈。有現役警員就直言，政府對公務人員的心態，以及人事政策的動盪就是造成人心浮動原因。

在北市警界服務的現役員警表示，這幾年來政府財政狀況不佳，卻將公務員視為改革對象，在社會上塑造一種「把公務員當敵人」的氛圍，讓很多基層員警與公務員很有感，覺得為政府服務不再是一個有榮譽感的工作。

該員警說，包含溯及既往的年金改革、政府人事制度調整，都讓公務員對未來發展感到未知，甚至擔心每況愈下，當然就會覺得「厭煩、不想幹了」，比較有機會的年輕人或高學歷公務員，當然就會考慮轉進，現在公職沒人講是鐵飯碗了。

也有在中央政府機關公務員直言，今天不要說是公務員，就算是對一般老百姓而言，薪水與退休保障都是之所以工作最關心的事情，但今天的政府砍公務員退休年金，還溯及既往，當然讓公務員很有感，能走當然趕快離開。

而在台北市政府服務的中階公務員則表示，民主政治提倡政黨輪替，但每次政黨輪替，新任主官多會調整過去管理作風與行政流程，執政風格不同，轉變過程就會造成鎮痛，這應該也是現任市長柯文哲上任時，台北市政府公務員大舉出走的原因之一。

該公務員舉例，像是台北市政府目前參考企業的考績指標模式，要控管府內公務員表現，這個過去原本就在做的事情，現在卻要加上很多文書作業，柯文哲上任之初提倡要精簡不必要的行政流程，最後反加重公務員文書庶務工作，當然會讓大家覺得莫名。

政府力推軍公教年金改革，卻也讓公務員日益對政府失去向心力，公務人員離職率逐年攀高...
政府力推軍公教年金改革，卻也讓公務員日益對政府失去向心力，公務人員離職率逐年攀高，年輕公務員更如跑馬燈。有現役警員就直言，政府對公務人員的心態，以及人事政策的動盪就是造成人心浮動原因。圖中人物非新聞當事人。聯合報系資料照／記者高彬原攝影
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公務員年金改革柯文哲
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