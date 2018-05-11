鐵飯碗失靈？ 政府年約三千公務員請辭不幹

2018-05-11 12:46 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ╱即時報導



公務員鐵飯碗褪色，也讓離職率逐年攀升。銓敘部統計，自2012年起至2016年止，全國公務員離職人數，由每年約2500人逐步攀升至約3000人。立院院算中心提醒，公務員離職率提高，恐不利公共政策推動與公務服務品質。 銓敘部統計，自2012年起至2016年止，全國公務員離職人數，由每年約2500人逐步攀升至約3000人。立院院算中心提醒，公務員離職率提高，恐不利公共政策推動與公務服務品質。圖／聯合報系資料照 分享 facebook

據銓敘部統計，全國公務人員於2012年總離職人數達2489人，之後請辭人數逐年攀高，至2016為止，年離職人數已經達到2976人，其中2014年還曾一度爆衝到3076人。全國公務員離職率，2012年時為0.72%，至2016年已攀升至0.86%。

分析全國公務人員分布情形，中央政府公務員離職人數由2012年的1015人，至2016年逐年攀高至1269人，離職率也由2012年的0.54，至2016年已達0.68%。

有趣的是，地方政府公務員總數雖較中央少約30萬人，但較中央政府離職人數卻相對偏高。2012年共1474人離職，之後也逐年攀高，2016年已有1707人離職。離職率也由2012年的0.94%，至2016年已達1.06%，相當每百位公務員每年有1人離職。

值得注意的是，2014年全國公務員離職人數與離職率異常爆增，其中主要原因，就是因為當年地方政府改朝換代，突然造成大量離職人數所致。該年地方政府公務人員離職人數爆量達1999人，離職率1.25%，數字都創近5年新高，其中台北市占大宗。

分析離職公務員背景，發現年齡愈輕、學歷愈高的公務人員，由於社會競爭力較強，離職人數與比率也相較其他層級高。其中就年齡別看，光2016年，全國30歲以下公務員離職率高達2.71%，其他年齡層離職率則僅在0.21%至1.37%間。

再就學歷別來看，2016年高中與大專學歷公務員離職率均為0.28%，大學攀高為1.12%，碩士更達1.16%，博士學位公務員離職率則達1.89%，已相當於每百位博士公務員就有2人離職水準。

立院預算中心表示，近年來公務員離職率增長，人事結構老化，已有影響政府服務品質之虞，人事行政總處應盡快研擬對策。