民視停播案 NCC：暫緩開罰給時間協商

2018-05-11 12:54 中央社 台北11日電



NCC主委詹婷怡。聯合報資料照／記者陳正興攝影 分享 facebook 民視新聞停播案，NCC今天表示，將暫緩開罰，給民視及TBC多點空間跟時間，NCC下週一會邀雙方到會協商，協助儘快達成共識，假使共識不成，之後還是會依法繼續開罰。

鴻海副總裁呂芳銘旗下TBC台灣寬頻，及凱擘有線電視、台固有線電視等3家業者，因與民視談不攏民視新聞台授權上架問題，TBC旗下南桃園、北視、信和、吉元及群健5家有線電視公司於5月4日予以斷訊，受影響收視戶數超過70萬戶。

民視斷訊案嚴重損及訂戶及閱聽眾權益，國家通訊傳播委員會（NCC）日前對TBC斷訊先開罰新台幣6萬元，對民視則予警告，要求立即改善；由於雙方協商遲未完成，NCC昨天決議再對TBC旗下5家系統商個別開罰66萬元、共計330萬元，並對民視裁處20萬元。

NCC今天上午就民視新聞停播案開會，副主委翁柏宗會後向中央社記者說，將暫緩開罰，給雙方多一點空間跟時間，昨天凱擘跟民視已經達成臨時授權協議，有好的案例在那裡，希望雙方能夠參考，儘快達成授權合約，復播民視新聞台。

翁柏宗表示，將要求民視及TBC本週先自行協商，假使沒有進展，下週一會找雙方到NCC協商，假使仍不成，後續還是會繼續依法開罰。

TBC主管說，之前有發函邀民視今天來協商授權事宜，但對方依舊沒有出席，總計這週邀民視三次，對方始終不願出席，之後會繼續努力，也盼在NCC協助下，能夠趕快拿到臨時授權或正式授權，沒有侵權疑慮後，就會馬上復播民視新聞台。