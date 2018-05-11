評／那些再也沒回來的客人，都去哪了？

相關新聞
評／斷訊風波 NCC的一千零一招2018-05-11 10:10
監院：文化創意產業園區淪為攤位 功能重複性高2018-05-11 09:30
聯合報氣候變遷爆餐桌危機 摘金輪獎2018-05-10 23:49
南投地院模擬法庭開庭 國民法官參審全神貫注2018-05-10 19:50
聯合報願景「餐桌上的氣候變遷」獲金輪獎2018-05-10 19:49
全球前5大客製化豪華遊艇商 嘉鴻呂佳揚獲海洋貢獻獎2018-05-10 16:16
民視給臨時授權至5月25日 凱擘178萬用戶危機暫解除2018-05-10 15:22
公視集團問題多 監院促文化部檢討改進2018-05-10 14:28
解禁！50年前台灣禁播記錄片首度公映2018-05-10 14:14
停播民視新聞挨罰330萬 TBC：震驚與不解2018-05-10 14:00
網路假消息亂竄 賴清德要求設澄清專區2018-05-10 12:04
農民職災保險試辦 讓農民有更多保障2018-05-10 11:27
民視連槓TBC、凱擘 兩位「郭董」背後的盤算2018-05-10 11:09
民視新聞台風波續燒 凱擘若斷訊影響百萬用戶2018-05-10 10:30
台灣紀錄片先鋒 1960s台灣紀實影像特輯2018-05-09 15:58
合法使用亞硫酸鹽 不過量 不傷身2018-05-09 10:00
熱門文章
北農總經理爭議不斷！陳吉仲：吳音寧做的比韓國瑜好2018-05-10 13:32
停播民視新聞挨罰330萬 TBC：震驚與不解2018-05-10 14:00
柯媽媽：若民進黨自提人選 以後互不相欠2018-05-11 00:59
柯文哲求和 姚文智：早知如此何必當初2018-05-10 14:29
前立委提高屏合併 行文給賴清德而副本蔡英文2018-05-10 12:31
柯文哲道歉七成網友給負評 焦急全因為「他」？2018-05-11 09:36
吳音寧調薪自肥？段宜康：先查韓國瑜夫人2018-05-10 12:25
退將披露 海軍新飛彈巡防艦擬減列裝備以符造艦進度2018-05-10 18:59
柯文哲道歉有套路 這次藏的招3年前也用過2018-05-11 08:00
軍改初審過了 抗爭444天8百壯士散場2018-05-10 23:55
九鵬空域5、6月「彈」雲密布 嚇阻共機繞台2018-05-10 21:55
蔡總統接見蘇祈麟 蘇的女兒滿場飛2018-05-10 18:42
政見喊20年只立一個樁…萬年「選票提款機」 這次還信？2018-05-11 10:00
世大運奪佳績靠中國放水？網友怒轟呂秀蓮：下戲下井2018-05-11 10:49
南華大學民調顯示 僅1成民眾願為台獨而戰2018-05-10 18:52
柯文哲為「兩岸一家親道歉」 學者：這只是前奏2018-05-10 14:24
黎智英：選擇好的人生應留台灣2018-05-10 23:24
共軍匿蹤戰機殲-20將繞台？國防部：來就抓得到2018-05-10 12:57
美眾院軍委會通過NDAA草案 要求評估台灣軍力2018-05-11 03:33
柯文哲道歉後... 陸媒：鄙視、陸網友：雙城論壇別辦了2018-05-10 14:27
張善政：地震百萬感恩餐會 傅崐萁準備公款支付2018-05-10 12:48
柯文哲道歉 綠里長：若再被騙就去跳海了2018-05-10 15:18
矇眼操槍驚豔國際 蘇祈麟：讓更多人看見台灣 了無遺憾2018-05-10 17:33
行文賴清德副本卻給蔡英文 鄭朝明：我故意的2018-05-10 14:04
韓國瑜駁段宜康：不監督現任反攻擊卸任 墮落無以復加2018-05-10 18:10
蔡正元：柯道歉都是照劇本演出 但藍營未必討到便宜2018-05-10 19:52
安排柯文哲專訪惹風波？陳景峻：我覺得很好2018-05-10 16:40
陳菊：當然不選北市長 賴清德也不大可能2018-05-10 12:40
【重磅快評】向大陸看齊？審查陸書毀了台灣最大的驕傲2018-05-10 13:02
兩岸軍演敏感時 政府突宣布明在南沙進行人道救援操演2018-05-10 13:05
科技公司董座發願：侯友宜在新北 每年捐2輛復康巴士2018-05-11 08:00
【重磅快評】世界看得見 台灣卻漸漸消失的台灣之光2018-05-11 09:59
柯文哲妥協 江啟臣：這次轉彎讓人覺得太投機2018-05-10 15:34
丁守中爭取化解恩怨 連勝文陣營：會支持黨提名人選2018-05-11 00:14
陳吉仲說吳音寧做得比韓國瑜好 韓：社會自有公評2018-05-10 18:22
向蔡英文輸誠爭取禮讓 唐德明：柯文哲北市長選戰出局2018-05-10 12:14
為「兩岸一家親」道歉 柯P：這是情感撫慰2018-05-11 00:09
新聞眼／補考？ 蔡總統給柯文哲出新考題2018-05-11 00:05
離婚配偶可分退休俸？柯志恩：台灣不配這麼先進的法條2018-05-10 15:14
美眾院軍委會通過法案 要求強化台灣軍力2018-05-11 01:44
留言