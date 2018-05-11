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地裂一瞬間！ 2014年高雄氣爆釀32死 三分鐘回顧事件

評／斷訊風波 NCC的一千零一招

2018-05-11 10:10聯合新聞網 鳴人堂

圖擷自台灣民視新聞HD直播
圖擷自台灣民視新聞HD直播
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一秒收服媽咪心！因為送你帶老媽去吃大餐和_________！

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