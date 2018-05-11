監院：文化創意產業園區淪為攤位 功能重複性高

2018-05-11 09:30 聯合報 記者 聯合報 記者 林麒瑋 ╱即時報導



花蓮文化創意產業園區位於花蓮市中心，園區內所有建築都是由花蓮酒廠的老廠房、倉庫改造而成。 新華社資料照片 分享 facebook 文化部推動的五大文化創意產業園區經審計部審核意見認為多是掛著藝文形象的複合式商場，產業聚落成為大賣場，排擠原先提供展演創作空間之初衷，且部分園區文創業者進駐數偏低。針對「五大文化創意產業園區查有營運屢遭質疑過於商業化及文創業者進駐偏低，且所設置之諮詢暨審議會未能適時運作等情」案件，監察院教育及文化委員會於10日通過監委王美玉、蔡培村提出之調查報告，促請文化部檢討改進。

監委王美玉、蔡培村指出，雖然文化部致力改善，惟目前仍有諸多缺失，包括未能確實掌握園區營運團隊招商內容、未能建立進駐租金差異化機制、未能深化執行文創扶植及培育工作。

2位委員調查發現文化部推動五大文創產業園區仍有下列缺失，應予檢討改進如下：