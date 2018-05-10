聯合報氣候變遷爆餐桌危機 摘金輪獎

2018-05-10 23:49 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ／台北報導



金輪獎頒獎聯合報以「氣候變遷驚爆餐桌危機」獲平面報紙類一般題材優等獎，左起為記者董俞佳、蔡惠萍、蔣宗裕、林洧旭代表領獎。 記者曾吉松／攝影 分享 facebook

台灣扶輪公益新聞金輪獎頒獎典禮昨公布獲獎名單，聯合報以「氣候變遷驚爆餐桌危機」獲得平面報紙媒體報導獎一般題材類優等獎。代表領獎的聯合報新聞部採訪中心副主任蔡惠萍說，對抗氣候變遷是漫長的路，盼透過報導喚起更多民間力量及官方重視，一起打這場看不見敵人的戰爭。

今年金輪獎競爭激烈，六大獎項共吸引一百四十二件作品參賽，評選出十八件入圍作品，各頒發特優、優等及佳作等獎項。聯合報獲獎記者包括董俞佳、洪欣慈、侯俐安、蔡惠萍、蔣宗裕、蘇健忠、王騰毅等。

近年極端氣候成常態，聯合報願景工程去年製作「餐桌上的氣候變遷」專題，面對老天爺出的考題，除走訪全台各地已展開行動的個人及團隊外，也遠赴秘魯與南韓帶回他山之石。蔡惠萍說，這幾年傳統媒體經營困難，但在願景工作室的支持下，團隊大膽地提出採訪計畫，並進行跨國採訪，報導見刊後也獲農委會及氣象局等單位重視，並鼓舞許多民間自發力量，逐步促成正向改變。

其餘得獎作品還包括中央社「開船巡醫成絕響－追憶澎湖仁醫侯武忠最後身影」、國立教育廣播電台彰化分台「剩食 惜食 續食」、人間福報「愛無國界－消除小兒麻痺的決心」、國立教育廣播電台台東分台「扶輪『原』夢、一起哈啦」系列報導、TVBS新聞台「藥不藥。大追蹤」、中視莊玉珍、戴榮賢「公益新南向 扶輪跨海送愛」。