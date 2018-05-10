黎智英：選擇好的人生應留台灣

2018-05-10 23:24 中央社 台北10日電



媒體大亨黎智英今天在台北一場演講說，人生假如只是錢錢錢，多沒意思。他回覆讀者提問表示，如果人生選事業，那就去中國大陸，如果選擇好的人生，「勸你留在台灣」。

今年底將滿70歲，黎智英5月在台灣出版新書「人生不是名利場」，新書收錄他2014年至今的58篇人生隨筆。他應出版社邀請，與PChome董事長詹宏志出席一場演場活動。

黎智英2001年到台灣辦壹週刊，2013年辦台灣蘋果日報，他以10多年來對台灣的觀察指出，台灣沒有香港透明，講話、做事都不是很敢，「很鄉愿，沒有香港人爽快」。

他直率地說：「而台灣的好處是生活很愉快、很relax（放鬆），生活環境很好；香港就很tense（緊繃），每天像在打架。」

黎智英指出，台灣最好的日子在將來，不用怕中國因素，不用怕習近平逕行統一中國。他舉冷戰時期柏林為例，美國守住柏林，是為取信於全歐洲人。美國對台灣有承諾，不守住台灣，所有亞洲國家人民都將不再信任美國。

黎智英說：「台灣要相信這個國家、這個民族，要相信你的自尊。」

他強調，相信，然後一直做一件事，有時因為沒有選擇，所以有創新，做我們從來沒想過的事。身為天主教徒，他說信仰給予他依靠。

他回答讀者提問指出，中國大陸是造成台灣低薪的因素。精英被搶走，工程師、管理階層、明星等各種人才都出走，人才少了，生命力也跟著少了。

對於台灣父母憂心下一代應該留在台灣發展，或選擇去中國大陸、或遠走美國，黎智英說，如果選事業，那就去中國大陸，但如果要有好的人生，就留在台灣。

至於新書書名「人生不是名利場」，引人好奇提問，人生應是什麼，黎智英表示，人生是學到多少、懂多少，是否快樂，成敗是身外物，而成為一個更好的人應更為重要。

他說，人生假如只有錢錢錢，那沒有意思。「人生是好奇、是創造，是上帝給我多少。我要努力，完全把自己裡面的東西拿出來，這就是人生」。