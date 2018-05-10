南投地院模擬法庭開庭 國民法官參審全神貫注

2018-05-10 19:50 聯合報 記者 聯合報 記者 江良誠 ╱即時報導



南投地方法院國民參與刑事審判模擬法庭今天首度召開，6名來自不同行業的「國民法官」與3名法官坐上法官席聽審，案情是模擬殺人未遂案件，檢察官和律師展開激烈辯論，為了讓國民法官更瞭解案情，南投地院還準備「實物提示機」，有國民法官覺得參與刑案審判很難得全神貫注，但也有旁觀民眾認為一開始解說訴訟程序太複雜，質疑「素人」法官的判決是否對當事人公平？

為了這次的模擬法庭，南投地方法院從200名報名國民法官的民眾資料庫中，選出6名國民法官、2名備位國民法官，與審判長廖健男和陪席法官楊國煜、蔡志明共同審理。司法院推「國民法官」參審制，但司法機關還不熟悉流程，今天的模擬法庭，包括彰化、雲林等地法院庭長、法官和地檢署也都派人觀摩。

審判長廖健男說，未來一審重大刑案，如本刑7年以上重罪的案件，都會有國民法官參與審判，希望讓司法能更加透明、公正，減少民怨發生。而民眾只要年滿23歲、高中以上學歷，就算沒有法律專業背景，都有機會被選為國民法官。

檢方也相當重視國民法官參審的影響，昨天模擬案情是陳姓男子搭乘王姓女子轎車，到王女經營的小吃部唱歌喝酒，卻因結帳金額和林姓員工起衝突，因此回去拿劍砍殺林姓女員工、王女及另名李姓女子，涉嫌殺人未遂，爭執重點在於陳姓男子是否有殺人故意，以及是否精神障礙或其他心智缺陷。

檢察官再敘述案情時，也希望國民法官能根據法律、經驗和論理法則，仔細判斷各項證據的證明力，在綜合判斷理性思考，做出客觀評斷。