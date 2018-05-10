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聯合報願景「餐桌上的氣候變遷」獲金輪獎

2018-05-10 19:49聯合報 記者董俞佳╱即時報導

台灣扶輪公益新聞金輪獎頒獎典禮今天公布獲獎名單，聯合報願景「餐桌上的氣候變遷」以氣候變遷驚爆餐桌危機獲得平面報紙媒體報導獎一般題材類。代表人聯合報新聞部採訪中心副主任蔡惠萍表示，對抗氣候變遷是一條漫長的道路，要形諸成報導更是很大的挑戰，謝謝聯合報與扶輪社，一起打這場看不見敵人的戰爭。

台灣扶輪公益新聞金輪獎昨於大直典華舉辦頒獎典禮，從參賽作品中選出入圍作品共18件，而且只要有入圍，即是得獎，各類別獲獎分別是佳作2萬元獎金、優等3萬元、特優10萬元。

近年來極端氣候重創農產地，不僅使菜價攀升，農民受災，直接衝擊所有餐桌食物，與大眾生活。「餐桌上的氣候變遷」走訪全台各地與南韓、秘魯報導問題現況與解方。

蔡惠萍表示，對抗氣候變遷是一條漫長的道路，要形諸成報導更是很大的挑戰，因為不但要投入大量的人力與經費，且無法立竿見影，得獎除了謝謝評審看到團隊的用心之外，也要特別謝謝聯合報願景工作室。蔡惠萍說，這幾年傳統媒體經營困難，凡事講求cost down(降成本)，但在願景工作室的支持下，團隊才能大膽地提出採訪計畫，雖然沒有大卡司，但卻是耗費鉅資的大製作。

其餘得獎作品還包括中央社「開船巡醫成絕響－追憶澎湖仁醫侯武忠最後身影」獲得一般題材平面媒體新聞採訪報導獎特優、國立教育廣播電台彰化分台「剩食 惜食 續食」系列報導獲得廣播媒體類一般題材特優等。

氣候變遷願景侯武忠
一秒收服媽咪心！因為送你帶老媽去吃大餐和_________！

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