親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
柯文哲向綠輸誠
九合一選戰焦點
能源問題面面觀
軍改案立院闖關
WHA確定未獲邀
出版陸書須送審
政治
軍事
綜合

美國脫口秀酸中國 一中和台灣超有梗

台灣民政府吸金術 被形容如「政治老鼠會」

民視發聲明 延長臨時授權至25日

2018-05-10 21:57中央社 台北10日電

民視公司今天發聲明表示，基於維護消費者收視權益，已同意給予凱擘公司所屬12家系統台、台固媒體所屬5家系統台、大新店民主台、屏南有線電視台等播送民視家族頻道的臨時授權至25日止。

民視授權爭議續燒，外界擔憂凱擘恐步上TBC「斷訊民視」後塵，凱擘呼籲民視提供今晚之後的臨時授權，否則凱擘不斷訊就是違反著作權法，斷訊則是違反NCC行政命令恐被罰，「球在民視手上」。

民視傍晚也發出聲明稿表示，基於維護消費者收視權益，民視公司於今天已同意給予凱擘公司所屬12家系統台（金頻道、大安文山、陽明山、新台北、全聯、新唐城、北桃園、新竹振道、豐盟、新頻道、南天及觀昇）、台固媒體所屬5家系統台（永佳樂、紅樹林、觀天下、鳳信及聯禾）以及大新店民主台、屏南有線電視台等播送民視公司家族頻道（民視新聞台、民視第一台及民視台灣台）之臨時授權，至2018年5月25日止。

民視表示，這項決定是基於通傳會指示保護消費者收視權益，以及雙方長期以來友好的合作關係；在臨時授權期間，雙方對於民視公司所屬民視新聞台、民視第一台及民視台灣台等三頻道授權條件及安排於151、152頻道播送事宜，將以善意持續洽商。

民視紅樹林陽明山
一秒收服媽咪心！因為送你帶老媽去吃大餐和_________！

相關新聞

聯合報願景「餐桌上的氣候變遷」獲金輪獎

2018-05-10 19:49

全球前5大客製化豪華遊艇商 嘉鴻呂佳揚獲海洋貢獻獎

2018-05-10 16:16

民視給臨時授權至5月25日 凱擘178萬用戶危機暫解除

2018-05-10 15:22

公視集團問題多 監院促文化部檢討改進

2018-05-10 14:28

解禁！50年前台灣禁播記錄片首度公映

2018-05-10 14:14

停播民視新聞挨罰330萬 TBC：震驚與不解

2018-05-10 14:00

網路假消息亂竄 賴清德要求設澄清專區

2018-05-10 12:04

農民職災保險試辦 讓農民有更多保障

2018-05-10 11:27

民視連槓TBC、凱擘 兩位「郭董」背後的盤算

2018-05-10 11:09

民視新聞台風波續燒 凱擘若斷訊影響百萬用戶

2018-05-10 10:30

民視版權爭議延燒 NCC再開罰

2018-05-10 00:13

司法院民調：半數以上民眾不想當國民法官

2018-05-09 21:26

民視下架影響民眾權益 NCC：不排除再罰

2018-05-09 19:44

斷訊風暴 NCC再罰TBC 330萬元、民視20萬元

2018-05-09 17:33

NCC兩邊都罰 5系統台罰66萬民視罰20萬

2018-05-09 16:38

台灣紀錄片先鋒 1960s台灣紀實影像特輯

2018-05-09 15:58

合法使用亞硫酸鹽 不過量 不傷身

2018-05-09 10:00

台中國際級創新人本設計 文心路平首段完工用路更友善

2018-05-04 10:00
看更多

熱門文章

北農總經理爭議不斷！陳吉仲：吳音寧做的比韓國瑜好

2018-05-10 13:32

獨／文化部要求台灣出版陸書須送審 出版界痛批像文革

2018-05-10 11:30

停播民視新聞挨罰330萬 TBC：震驚與不解

2018-05-10 14:00

觀察站／風向已改變 強悍如柯P也不得不求和

2018-05-10 00:00

為兩岸一家親道歉 孫大千諷柯文哲和藍綠垃圾沒兩樣

2018-05-10 09:48

柯文哲表態挺小英 羅智強：換姚文智兌現脫黨承諾

2018-05-10 07:28

柯文哲求和 姚文智：早知如此何必當初

2018-05-10 14:29

馮世寬驚傳罹肺癌 嚴德發：他謝謝大家關心

2018-05-10 09:26

政院今將通過「原復條例」 段宜康免辭立委了

2018-05-10 06:00

孫大千：柯文哲若再硬拗 和藍綠垃圾沒兩樣

2018-05-10 08:14

前立委提高屏合併 行文給賴清德而副本蔡英文

2018-05-10 12:31

柯文哲道歉 段宜康：我孩子的媽常用的招！

2018-05-10 01:17

九鵬疑試射最強「雲峰飛彈」？專家：可能性不大

2018-05-10 11:39

吳音寧調薪自肥？段宜康：先查韓國瑜夫人

2018-05-10 12:25

柯文哲為「兩岸一家親道歉」 學者：這只是前奏

2018-05-10 14:24

中共遼寧艦東海造次 美軍B-52轟炸機攻擊航路回應

2018-05-10 12:01

段宜康能繼續當立委了！政院通過原住民版促轉條例

2018-05-10 12:07

新聞眼／民進黨北市的局 還有柯文哲嗎

2018-05-09 23:56

柯P低姿態為「兩岸一家親」道歉 「當然支持小英連任」

2018-05-09 23:59

柯文哲求和 沈富雄批：首都市民之恥

2018-05-10 11:03

蔡總統接見蘇祈麟 蘇的女兒滿場飛

2018-05-10 18:42

柯文哲表態挺小英 陳芳明：起風了 北市長選戰正式開始

2018-05-10 08:51

蔡正元：柯文哲的老鼠尾「兩岸仇家仇！」露出來了

2018-05-10 01:56

張善政：地震百萬感恩餐會 傅崐萁準備公款支付

2018-05-10 12:48

共軍匿蹤戰機殲-20將繞台？國防部：來就抓得到

2018-05-10 12:57

柯文哲道歉後... 陸媒：鄙視、陸網友：雙城論壇別辦了

2018-05-10 14:27

柯文哲道歉 綠里長：若再被騙就去跳海了

2018-05-10 15:18

退將披露 海軍新飛彈巡防艦擬減列裝備以符造艦進度

2018-05-10 18:59

國民黨徵召楊鎮浯 金門縣長選舉對決白熱化

2018-05-09 22:46

周玉蔻批柯文哲投機成性「他的政治生命結束了」

2018-05-10 08:11

矇眼操槍驚豔國際 蘇祈麟：讓更多人看見台灣 了無遺憾

2018-05-10 17:33

行文賴清德副本卻給蔡英文 鄭朝明：我故意的

2018-05-10 14:04

賴清德拜八田 黃安：孫運璿的像民進黨會拜嗎？

2018-05-10 08:29

璩美鳳無黨參選高雄市長 爭取藍綠選票

2018-05-10 00:11

安排柯文哲專訪惹風波？陳景峻：我覺得很好

2018-05-10 16:40

陳菊：當然不選北市長 賴清德也不大可能

2018-05-10 12:40

死亡之握已成往事…馬英九輔選？「藍小雞」們等不及了

2018-05-10 00:18

是否會再提「兩岸一家親」？柯文哲：這基調不會變

2018-05-10 11:35

段宜康嗆柯P：他罵我是狗怎不道歉 我也不舒服啊

2018-05-10 09:16

真的像嗎？侯友宜IG貼文說像「抓狂一族」的角色

2018-05-09 22:52
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top