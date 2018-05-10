民視發聲明 延長臨時授權至25日

2018-05-10 21:57 中央社 台北10日電



民視公司今天發聲明表示，基於維護消費者收視權益，已同意給予凱擘公司所屬12家系統台、台固媒體所屬5家系統台、大新店民主台、屏南有線電視台等播送民視家族頻道的臨時授權至25日止。

民視授權爭議續燒，外界擔憂凱擘恐步上TBC「斷訊民視」後塵，凱擘呼籲民視提供今晚之後的臨時授權，否則凱擘不斷訊就是違反著作權法，斷訊則是違反NCC行政命令恐被罰，「球在民視手上」。

民視傍晚也發出聲明稿表示，基於維護消費者收視權益，民視公司於今天已同意給予凱擘公司所屬12家系統台（金頻道、大安文山、陽明山、新台北、全聯、新唐城、北桃園、新竹振道、豐盟、新頻道、南天及觀昇）、台固媒體所屬5家系統台（永佳樂、紅樹林、觀天下、鳳信及聯禾）以及大新店民主台、屏南有線電視台等播送民視公司家族頻道（民視新聞台、民視第一台及民視台灣台）之臨時授權，至2018年5月25日止。

民視表示，這項決定是基於通傳會指示保護消費者收視權益，以及雙方長期以來友好的合作關係；在臨時授權期間，雙方對於民視公司所屬民視新聞台、民視第一台及民視台灣台等三頻道授權條件及安排於151、152頻道播送事宜，將以善意持續洽商。