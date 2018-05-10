盧修一與他的時代 影像展開幕

2018-05-10 19:49 中央社 台北10日電



「盧修一與他的時代」特展今起開幕，已故立委盧修一長子盧佳德站在全家福照前說，對展場中所有照片都很熟悉，影像栩栩如生，感覺父親從來沒離開過。

白鷺鷥文教基金會在國父紀念館展出「盧修一與他的時代」盧修一博士逝世20週年影像特展，遠流出版社同步出版同名紀念專書，收錄400多張圖片，以影像書講述盧修一和他的時代爭取民主改革的故事。

盧修一的妻子、公廣集團董事長陳郁秀出席影像展開幕說，心情感動和激動，展覽讓眾人一起懷念那個充滿挑戰和危機四伏的時代，以及一起打拚的朋友。她希望藉由展覽，將那個時代介紹給年輕人，鼓勵他們在過去的基礎，創造更美好的世代。

策展人邱萬興挑選150張照片，講盧修一一生故事，包括返台執教、被捕、加入民進黨、保護海外異議分子「黑名單」、參選立委、反對軍人干政等歷程。

「盧修一和他的時代」書中提到盧佳德曾對服刑的爸爸說：「為什麼每個禮拜都是我們來你家玩，你都不到我家玩呢？」盧佳德今天站在與父母和2個姊姊的全家福照前，對中央社記者說，他對小時候去探監仍有印象。

前副總統呂秀蓮、立法院長蘇嘉全、民進黨前主席姚嘉文、民進黨立委姚文智和鍾佳濱、國史館館長吳密察、監察委員陳師孟等人都出席開幕典禮，回憶他們記憶中天真、頑皮、浪漫的盧修一，氣氛溫馨。

蘇嘉全感性的說：「修一兄，我們非常想你，願你在天之靈，保護台灣，保護這個國家。」

盧修一1941年出生在當時台北縣三芝鄉（現新北市三芝區），曾任文化大學政治系主任，1989年當選台北縣立委，1992年、1995年連任。1998年因病過世。

影像特展今起展至5月27日。