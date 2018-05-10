副總統：改善環境 讓護理成職場最佳選擇

2018-05-10 18:13 中央社 台北10日電



副總統陳建仁。 圖╱聯合報系資料照片 分享 facebook 副總統陳建仁今天出席「國際護師節聯合慶祝大會」，他強調，政府會持續改善護理人員的工作環境及權益，讓護理成為職場中的最佳選擇。

陳副總統致詞提到，相較過去頒發的獎項，今年獎項有3位特殊奉獻獎：蔡邑敏、駱君萍及楊瓊珠護理師，他特別致上最誠摯的敬意以及無盡的不捨，他們3位是護理師的典範，長期無私奉獻，帶給身邊的人無盡關懷、愛及溫暖。

陳副總統提到，蔡邑敏服務於蘭嶼衛生所，今年2月5日因執行蘭嶼空中救護公務，不幸遇上飛安意外，父母的傷心，他感同身受，也感謝蔡邑敏的雙親栽培出護理師的典範。蔡邑敏在最急難的時候伸出援手，冒險犯難的精神，衛福部及總統府特頒衛生獎章及總統褒揚令。

另外，針對台灣的醫護職場條件，陳副總統表示，醫院護理安全職場環境是護理人員非常在意的重要事情，他特別感謝衛福部長陳時中對醫院護理人員輪班至少11小時的堅持，而且超越勞動基準法被動式的規定，衛福部主動創新建置「護理職場爭議通報平台」，由下而上，讓護理人員參與公共事務，一起改善問題。

陳副總統也強調，有關護病比議題，目前衛福部已透過健保連動、納入評鑑及資訊透明等措施逐步改善中，總離職率由101年的13.14%降至106年的9.98%、總空缺率也由100年的7.4%下降至106年的6.73%，而105年的護理人員平均薪資也較100年增加約11%。

他說，這樣的成果也許還是有人不滿意，政府一定會繼續努力爭取護理人員應有的福利；政府會持續做好照顧護理人員的工作，維護護理人員的權益，並提升護理專業的能見度，讓護理成為職場中的最佳選擇。