為母親獻上祝福 民進黨推出特調香水

2018-05-10 16:27 中央社 台北10日電



母親節即將到來，民主進步黨今天推出「民進黨特調」香水，氣味包含台灣五大族群的特色、土地的氣味和代表台灣民主運動的花香味，為台灣的母親們獻上最深的祝福。

民進黨今天舉行「母親的身影‧台灣的氣味」母親節記者會，邀請黨副秘書長徐佳青、客家部主任鄭朝方、立委蘇巧慧、陳曼麗、余宛如、李麗芬，在母親節前夕，希望給所有為台灣努力的女性們、為家庭奔波的母親們一個最深刻的祝福，並為她們獻上台灣的氣味「民進黨特調」。

徐佳青致詞時表示，今天她最想跟媽媽說的一句話是「媽媽請你也保重」，媽媽同時要照顧孩子及父母時那種雙重的壓力其實非常大，很多時候是父母幫忙分攤了更多的重擔，所以她一直希望父母永遠健康，因此她特別選了這句話，要在母親節前夕送給所有的媽媽，「希望媽媽請你也保重」。

徐佳青表示，孩子們在嬰兒時期，是靠著嗅覺找到媽媽，所以今天所推出的民進黨特調，融合了台灣五大族群、土地的芬芳，希望透過「台灣－我們的母親」的氣味所表達的意涵，獻給全天下的母親，向她們致敬。

身為調香師的鄭朝方負責調出這隻「民進黨特調」，他解釋，民進黨特調是台灣人民在這片土地上的生命故事，香水的前味訴說是台灣人，以五大族群的氣味特徵融合為前味，包括閩南的稻米氣味、客家的金桔、眷村的青竹、原住民的馬告及新住民的檸檬香茅。

鄭朝方說，中味以台灣民主運動的重要時刻來發想，有李雙澤的玉蘭花、美麗島事件的野菊、野百合學運的百合、蔡英文特調的梔子花；後味則收藏著這片土地的氣味，有高山檜木、海洋、青茶、山林。

徐佳青表示，只要捐款新台幣1200元以上，即可獲得一瓶民進黨特調香水作為捐款紀念品，限量100瓶，捐款方式可查詢民進黨官網。