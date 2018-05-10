親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
柯文哲向綠輸誠
九合一選戰焦點
能源問題面面觀
軍改案立院闖關
WHA確定未獲邀
出版陸書須送審
政治
軍事
綜合

外媒：這家台灣公司漲幅全球第一 股價暴漲908%

年輕人不用繳稅 大馬為何還要變天？

為母親獻上祝福 民進黨推出特調香水

2018-05-10 16:27中央社 台北10日電

母親節即將到來，民主進步黨今天推出「民進黨特調」香水，氣味包含台灣五大族群的特色、土地的氣味和代表台灣民主運動的花香味，為台灣的母親們獻上最深的祝福。

民進黨今天舉行「母親的身影‧台灣的氣味」母親節記者會，邀請黨副秘書長徐佳青、客家部主任鄭朝方、立委蘇巧慧、陳曼麗、余宛如、李麗芬，在母親節前夕，希望給所有為台灣努力的女性們、為家庭奔波的母親們一個最深刻的祝福，並為她們獻上台灣的氣味「民進黨特調」。

徐佳青致詞時表示，今天她最想跟媽媽說的一句話是「媽媽請你也保重」，媽媽同時要照顧孩子及父母時那種雙重的壓力其實非常大，很多時候是父母幫忙分攤了更多的重擔，所以她一直希望父母永遠健康，因此她特別選了這句話，要在母親節前夕送給所有的媽媽，「希望媽媽請你也保重」。

徐佳青表示，孩子們在嬰兒時期，是靠著嗅覺找到媽媽，所以今天所推出的民進黨特調，融合了台灣五大族群、土地的芬芳，希望透過「台灣－我們的母親」的氣味所表達的意涵，獻給全天下的母親，向她們致敬。

身為調香師的鄭朝方負責調出這隻「民進黨特調」，他解釋，民進黨特調是台灣人民在這片土地上的生命故事，香水的前味訴說是台灣人，以五大族群的氣味特徵融合為前味，包括閩南的稻米氣味、客家的金桔、眷村的青竹、原住民的馬告及新住民的檸檬香茅。

鄭朝方說，中味以台灣民主運動的重要時刻來發想，有李雙澤的玉蘭花、美麗島事件的野菊、野百合學運的百合、蔡英文特調的梔子花；後味則收藏著這片土地的氣味，有高山檜木、海洋、青茶、山林。

徐佳青表示，只要捐款新台幣1200元以上，即可獲得一瓶民進黨特調香水作為捐款紀念品，限量100瓶，捐款方式可查詢民進黨官網。

民進黨徐佳青母親節
一秒收服媽咪心！因為送你帶老媽去吃大餐和_________！

相關新聞

全球前5大客製化豪華遊艇商 嘉鴻呂佳揚獲海洋貢獻獎

2018-05-10 16:16

民視給臨時授權至5月25日 凱擘178萬用戶危機暫解除

2018-05-10 15:22

吳音寧送菜回家鄉惹議 陳吉仲：處理可以更細緻

2018-05-10 14:50

公視集團問題多 監院促文化部檢討改進

2018-05-10 14:28

解禁！50年前台灣禁播記錄片首度公映

2018-05-10 14:14

北農總經理爭議不斷！陳吉仲：吳音寧做的比韓國瑜好

2018-05-10 13:32

網路假消息亂竄 賴清德要求設澄清專區

2018-05-10 12:04

農民職災保險試辦 讓農民有更多保障

2018-05-10 11:27

民視連槓TBC、凱擘 兩位「郭董」背後的盤算

2018-05-10 11:09

民視新聞台風波續燒 凱擘若斷訊影響百萬用戶

2018-05-10 10:30

民視版權爭議延燒 NCC再開罰

2018-05-10 00:13

司法院民調：半數以上民眾不想當國民法官

2018-05-09 21:26

民視下架影響民眾權益 NCC：不排除再罰

2018-05-09 19:44

斷訊風暴 NCC再罰TBC 330萬元、民視20萬元

2018-05-09 17:33

NCC兩邊都罰 5系統台罰66萬民視罰20萬

2018-05-09 16:38

四月精選照片／反年改衝突不斷 卡管案持續延燒

2018-05-09 16:10

台灣紀錄片先鋒 1960s台灣紀實影像特輯

2018-05-09 15:58

民視版權爭議 立委提案罰款吊照

2018-05-09 14:46

我漁業黃牌何時解除？歐盟：改善清單已縮短

2018-05-09 14:05

台中國際級創新人本設計 文心路平首段完工用路更友善

2018-05-04 10:00

合法使用亞硫酸鹽 不過量 不傷身

2018-05-09 10:00
看更多

熱門文章

獨／文化部要求台灣出版陸書須送審 出版界痛批像文革

2018-05-10 11:30

觀察站／風向已改變 強悍如柯P也不得不求和

2018-05-10 00:00

深澳案過關 新北市環保局：要學「詹律師」打行政訴訟

2018-05-09 20:52

柯文哲表態挺小英 羅智強：換姚文智兌現脫黨承諾

2018-05-10 07:28

北農總經理爭議不斷！陳吉仲：吳音寧做的比韓國瑜好

2018-05-10 13:32

中共軍機繞台、斷友邦 教授指「根本得了幼稚病」

2018-05-09 22:06

柯文哲求和 姚文智：早知如此何必當初

2018-05-10 14:29

馮世寬驚傳罹肺癌 嚴德發：他謝謝大家關心

2018-05-10 09:26

柯文哲為兩岸一家親致歉 王世堅：現在大家已看破他手腳

2018-05-09 20:11

政院今將通過「原復條例」 段宜康免辭立委了

2018-05-10 06:00

柯文哲為兩岸一家親致歉 孫大千：柯讓支持者失望了

2018-05-09 20:12

柯文哲道歉 段宜康：我孩子的媽常用的招！

2018-05-10 01:17

孫大千：柯文哲若再硬拗 和藍綠垃圾沒兩樣

2018-05-10 08:14

停播民視新聞挨罰330萬 TBC：震驚與不解

2018-05-10 14:00

為兩岸一家親說法道歉 孫大千：柯文哲時代終結

2018-05-09 20:16

前立委提高屏合併 行文給賴清德而副本蔡英文

2018-05-10 12:31

為兩岸一家親道歉 孫大千諷柯文哲和藍綠垃圾沒兩樣

2018-05-10 09:48

【重磅快評】台灣價值卡儲值已滿 柯文哲台北市長穩了?

2018-05-09 19:00

反駁選總統 柯文哲：我支持蔡英文連任

2018-05-09 18:09

新聞眼／民進黨北市的局 還有柯文哲嗎

2018-05-09 23:56

柯文哲為「兩岸一家親道歉」 學者：這只是前奏

2018-05-10 14:24

柯P低姿態為「兩岸一家親」道歉 「當然支持小英連任」

2018-05-09 23:59

兩岸一家親惹議 柯文哲：大家聽了不爽 抱歉、歹勢

2018-05-09 18:00

九鵬疑試射最強「雲峰飛彈」？專家：可能性不大

2018-05-10 11:39

柯文哲表態挺小英 陳芳明：起風了 北市長選戰正式開始

2018-05-10 08:51

吳音寧調薪自肥？段宜康：先查韓國瑜夫人

2018-05-10 12:25

蔡正元：柯文哲的老鼠尾「兩岸仇家仇！」露出來了

2018-05-10 01:56

柯文哲求和 沈富雄批：首都市民之恥

2018-05-10 11:03

蔡正元批馬推子弟兵沒智慧 鍾沛君：鬥不夠嗎？

2018-05-09 18:21

段宜康能繼續當立委了！政院通過原住民版促轉條例

2018-05-10 12:07

中共遼寧艦東海造次 美軍B-52轟炸機攻擊航路回應

2018-05-10 12:01

突取消明天高雄行程 馮世寬健康狀況引關注

2018-05-09 22:28

國民黨徵召楊鎮浯 金門縣長選舉對決白熱化

2018-05-09 22:46

周玉蔻批柯文哲投機成性「他的政治生命結束了」

2018-05-10 08:11

柯文哲兩岸一家親道歉 丁守中批：沒有誠信的政治水母

2018-05-09 21:12

把限電當兒戲 他轟執政黨「只會欺負老百姓」

2018-05-09 21:10

新北環保局長劉和然怒斥：台電永遠不睜開眼睛

2018-05-09 18:52

柯文哲道歉 綠里長：若再被騙就去跳海了

2018-05-10 15:18

張善政：地震百萬感恩餐會 傅崐萁準備公款支付

2018-05-10 12:48

柯文哲為兩岸一家親致歉 王鴻薇：柯為求綠禮讓搖尾乞憐

2018-05-09 19:35
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top