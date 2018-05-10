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全球前5大客製化豪華遊艇商 嘉鴻呂佳揚獲海洋貢獻獎

2018-05-10 16:16聯合報 記者游明煌╱即時報導

嘉鴻遊艇集團創辦人呂佳揚，帶領臺灣遊艇產業挺進世界前五大遊艇製造出口國，因他創新的創業精神以及培育國內遊艇人才，對於海洋產業發展貢獻卓著，獲得第五屆「海洋貢獻獎」肯定，11日舉行頒獎典禮。

海洋大學表示，「海洋貢獻獎」是象徵國內海洋相關領域重要獎項，在102年由國立臺灣海洋大學創辦，主要是表彰社會賢達人士對推動海洋、海運、水產及相關產業及教育發展，有卓越貢獻者，今天公布第五屆得主。

第一屆獲獎人長榮集團總裁張榮發、第二屆全興國際水產集團董事總經理柯吉剛，第三屆豐群水產公司創辦人周俊雄獲選，第四屆是海洋大學講座教授鄭森雄。

海洋大學校長張清風指出，呂佳揚是海大造船系的校友，帶領嘉鴻遊艇集團連續13年獲得「亞洲船舶大獎」的殊榮，以及亞洲唯一獲得世界超級遊艇協會認證的船廠，不僅奠定該集團在台灣遊艇業的龍頭地位，同時也成為帶動臺灣遊艇製造業的表率。

海洋貢獻獎決選委員、海洋委員會主委黃煌煇推崇呂佳揚執行長對遊艇造船有獨特貢獻，替臺灣在世界闖出名聲，而且對造船學生實習提供機會，為造船教育有莫大的貢獻。

前農委會副主委海大講座教授李健全強調，呂佳揚執行長在臺灣遊艇產業發展上具舉足輕重之地位，由他所創立的Horizon品牌在國際上已有極高的知名度，對海洋產業中遊艇製造業，不論是在產業水準之提升，或是產業加值都具有實質之貢獻。

全球前5大客製化豪華遊艇商，嘉鴻創辦人呂佳揚獲海洋貢獻獎。圖／海大提供
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全球前5大客製化豪華遊艇商，嘉鴻創辦人呂佳揚獲海洋貢獻獎。圖／海大提供
全球前5大客製化豪華遊艇商，嘉鴻創辦人呂佳揚獲海洋貢獻獎。圖／海大提供
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遊艇海洋大學海大
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