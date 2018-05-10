吳音寧送菜回家鄉惹議 陳吉仲：處理可以更細緻

2018-05-10 14:50 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



北農總經理吳音寧上任後爭議不斷，農委會副主委陳吉仲表示，他認為北農總經理吳音寧做得比前一任(韓國瑜)好，很多under table(檯面下)的事情，他認為都改善了，究竟什麼是「under table」的事？他舉例，人事派任上比較有制度。

立法院今天審查「農民健康保險條例部分條文修正草案」案。立委徐志榮問，北農總經理吳音寧是否適任？陳吉仲答，他認為吳音寧做得比前一任(韓國瑜)好，因為很多非專業的、負面的、under table的是改善了。

媒體在休息時間追問，究竟北農什麼事情是under table(檯面下)的事情？陳吉仲說，立委問的是說，北農有沒有因為吳音寧上任後更朝專業經營，但他不能把案例拿出來講，媒體要求陳吉仲具體舉例，他表示，在人事的派任上，和過去北農人事的聘用上，制度前後做比較，現在北農的品用制度比較正常，這是具體的例子。

由於吳音寧在個人臉書上說明，買殘貨農產品贈弱勢的經過。她寫到，2月27日上午7點多，她告知台北市政府市場處，因預計會有報廢量產生，是否可以動支購貯基金的經費，採購送社福團體？同時也向農委會報告相關狀況，農委會表示十分願意協助。沒過多久，市場處也回覆，「這是好事」，但「購貯計畫執行項目沒有這項，不宜用此經費。」

陳吉仲表示，她所說的問農委會，「應該不是問我本人」，他猜應該是問農糧署，農委會和北農溝通負責的單位是農糧署，但開市的那一天，北農處理量太大了，這部分確實是有收到資訊，但殘貨處理的部分，吳音寧問農委會，並不是問他。

陳吉仲說，農產品殘貨處理，與其丟掉不如捐贈給團體，這方向大家支持，但吳音寧為何送到彰化溪州家鄉，這可以接受外界公評討論，處理可以更細緻，就沒有這些問題。