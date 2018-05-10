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公視集團問題多 監院促文化部檢討改進

2018-05-10 14:28聯合報 記者程嘉文╱即時報導

監察委員包宗和、仉桂美今天（10日）提出調查報告表示，公共電視（下稱公視）每年由政府捐助9億元，相較其他國家公視經費實屬杯水車薪，僅能維持正常運作，又面臨各界捐款收入日益降低及製播成本不斷提高之窘境，已影響公視節目之產製。公視除應積極開源、有效節省人事成本之外，文化部亦應擴大相關計畫補助，挹注公視更多業務經費，以增加其營運動能，同時為有效解決公視經費短缺之問題，文化部允應積極將公視經費來源納入「公共電視法」修正重點中，以求根本解決。

監察院教育及文化委員會，今天審查通過包宗和、仉桂美提出的調查報告指出，公視設立之目的係為彌補商業電視之不足；以多元之設計，維護國民表達自由及知之權利，提高文化及教育水準，促進民主社會發展，增進公共福祉，因此雖不宜仿效商業電視，以收視率或占有率為主要衡量指標，然而公視是一個服務全民、追求公共價值、促進社會健全發展的公共媒體，為了解其公共價值達成情形，公視應加強以其他修正式收視率調查及其他滿意度調查以評估其公共價值之展現及影響情形。

新媒體時代下，電視整體開機率下滑，觀眾已逐漸轉移至新媒體平台收視，為評估觀眾利用新媒體平台觀看的收視效益，公視應積極研議建立有效評量新媒體數位收視之調查，建立對收視人口更精確之評估機制，以進行節目之影響力評估。

包宗和及仉桂美並強調，華視公共化問題久懸未決，其長期持續營運虧損，恐將造成公視財務惡化，文化部允應儘速研議解決，並重新予華視明確之定位，進而維護消費者的收視品質及權益。

監察院。聯合報系資料照
監察院。聯合報系資料照
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公視新媒體文化部
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