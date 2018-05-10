北農總經理爭議不斷！陳吉仲：吳音寧做的比韓國瑜好

2018-05-10 13:32 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



北農總經理吳音寧上任後爭議不斷，幾乎天天都有新聞，農委會副主委陳吉仲今天面對立委質詢時表示，他認為北農總經理吳音寧做得比前一任(韓國瑜)好，很多under table(檯面下)的事情，他認為都改善了，但是配合農委會的政策大方向，應該腳步更加快。

立法院今天審查「農民健康保險條例部分條文修正草案」案。立委余志榮與邱泰源針對北農總經理吳音寧調薪，以及用總經理特支費購買農產品殘貨，贈給自己溪州鄉親惹議問題，質詢陳吉仲。

余志榮表示，北農在退休準備金不足的狀態下，貿然加薪，且用公務的錢買菜到家鄉，是否有公器私用的嫌疑，「要嘛應該大家都有啊！」

至於北農調薪問題，吳音寧個人臉書說明，今年1月1日北農調薪，基層調幅為4.17%，中、高階薪點伙伴調幅為3.9%，而總經理身為北農團隊的一員，調幅為2.67%。

余志榮問，在退休準備金不足的狀態下，北農要多花7、8000萬，這樣是否適合？

陳吉仲表示，農委會北農有5個官股董事，根據董事給的資訊，這次調薪分3級，站在農委會的角度，員工的權益要更確保，農委會期待北農發揮該扮演的政策效果，他舉例，北農應該確保大台北地區農產品安全，農委會希望北農配合食安五環做檢測，類似這個，或者分級、拍賣，物流要達到穩定效果。

余志榮再問，吳音寧做的好嗎？她適任嗎？余問，她是你們推薦的，陳答，當然是。

陳吉仲說，回答這問題是相對的。相對前一任(韓國瑜)，吳音寧去年6月上任，從去年7月到現在，每個月農產品，平均價格是大台北地區消費者可以接受下的最高價格，這是相對應的，所以就農民的角度言，收益是增加的。

陳吉仲表示，吳音寧去當總經理後，非專業經營、負面的，所謂的under table(檯面下)的事情有沒有改善？「我認為是有」。這樣就符合我們(農委會)期待，更重要的是，農委會期待北農，扮演更重要政策貢獻部分還有待加強。

立委邱泰源問說，北農有哪些政策沒有發揮？陳吉仲表示，比如就農委會來說，價格越高，農民收益越好，北農有肩負消費市場穩定物價的功能，所以今年北農終於願意配合加入動倉儲計畫，類似這樣政策配合速度，可以加快；又比如說配合食安五環，比如北農拍賣蔬菜水果，擔心有農藥殘留，現在有拉曼光譜檢驗度快，可以大量抽驗，不要等到上市了，才去抽驗，這樣效果不好。