民視新聞台風波續燒 凱擘若斷訊影響百萬用戶

2018-05-10 10:30 中央社 台北10日電



民視新聞台斷訊風波續燒，外界擔憂凱擘恐步上TBC「斷訊民視」後塵，凱擘呼籲民視提供今晚之後的臨時授權，「球在民視手上」。若斷訊將影響凱擘109萬收視戶。

國家通訊傳播委員會(NCC)以行政處分方式要求民視持續提供臨時授權凱擘，凱擘表示，會遵守NCC命令於5月25日前協議提付仲裁或採取其他可授權方式，積極努力達成雙方合意。

針對雙方合約最大爭議點「綑綁銷售」一事，NCC已命令民視需針對民視3台分開報價，凱擘表示，目前靜候民視提供報價中。

此外，針對外界關心的「斷訊」議題，凱擘指出，因民視臨時授權合約只到5月10日23時59分，再次呼籲民視為收視大眾的權益著想，提供凱擘臨時授權；若不願提供臨時授權則至少提供凱擘刑事免責授權。否則凱擘不是違反著作權法，就是違反NCC的行政命令，兩條路都是取決於民視身上，換言之，「球在民視手上」，誠摯希望民視能重啟對話，「好好坐下來談」。目前凱擘已邀約民視今天持續協商，靜候對方回應。

目前凱擘仍未取得民視今晚之後的臨時授權，業界分析，凱擘與民視就像玩命關頭，不到最後一刻沒人會鬆手，市場也靜待今晚午夜12點，凱擘會不會斷訊民視。如果確定斷訊，將影響凱擘109萬收視戶。

鴻海副總裁呂芳銘旗下有TBC台灣寬頻，以及凱擘有線電視、台固有線電視3家業者與民視談不攏授權上架，爭議延宕數個月。

TBC日前因未取得民視新聞台臨時授權協議，為避免侵權行為，於3日晚間11時59分59秒起，停播民視新聞台，估影響逾70萬收視戶。