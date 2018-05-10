親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
柯文哲向綠求和
九合一選戰焦點
能源問題面面觀
軍改案立院闖關
WHA確定未獲邀
政治
軍事
綜合

民視版權爭議延燒 NCC再開罰

2018-05-10 00:13聯合報 記者黃晶琳／台北報導

針對民視斷訊案，NCC主委詹婷怡昨天出席立法院交通委員會議時表示，NCC對TBC...
針對民視斷訊案，NCC主委詹婷怡昨天出席立法院交通委員會議時表示，NCC對TBC罰款6萬元、對民視提出警告外，委員會議今日將做成決定，業者必須賠償或補償受影響收視戶。 記者陳正興／攝影
分享
民視版權風暴持續延燒，且是否擴及凱擘、台固媒體一七八萬用戶數引發關注，國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）昨天宣布，罰台灣寬頻通訊（ＴＢＣ）共三三○萬元，裁處民視廿萬元罰款，並且要求系統業者與民視持續協商，凱擘、民視等業者不得下架斷訊。

ＮＣＣ表示，民視與ＴＢＣ的版權洽談風波，影響消費者權益，繼上周祭出罰則後，依法給予連續處罰，由於ＴＢＣ適用有廣法最高可罰三百萬元，民視適用衛廣法，最高罰一百萬元，因此裁罰ＴＢＣ旗下五家業者各六十六萬元，共三三○萬元，裁罰民視廿萬元。

而民視版權風暴除已經在ＴＢＣ下架，民視給予凱擘臨時授權今晚廿三時五十九分到期後的處理方式成為焦點，ＮＣＣ昨天強調，要求凱擘及台固媒體在廿五日前協議提付仲裁，或採取其他可達成授權方式，並要求民視在達成協議前持續提供臨時授權，雙方不得下架斷訊。

ＮＣＣ昨天邀請業者到會陳述，民視董事長郭倍宏、ＴＢＣ董事長佘宗藝、凱擘總經理王鴻紳均到場說明。ＮＣＣ轉述，民視針對ＴＢＣ部分已經提出新聞台單一報價，也盼雙方持續協商；而凱擘部分，盼雙方持續協商，ＮＣＣ也會努力到最後一刻，力保斷訊事件不再重演。

ＮＣＣ主委詹婷怡昨天在立法院交通委員會指出，此次看似單一事件，卻凸顯有線電視產業結構失衡、法規工具不足，以及一包吃到飽的收視費對消費者權益維護不易，將修改廣電三法，擬定上下架規範，推動多元付款方案。

民視立法院NCC凱擘TBC
一秒收服媽咪心！因為送你帶老媽去吃大餐和_________！

相關新聞

司法院民調：半數以上民眾不想當國民法官

2018-05-09 21:26

民視下架影響民眾權益 NCC：不排除再罰

2018-05-09 19:44

斷訊風暴 NCC再罰TBC 330萬元、民視20萬元

2018-05-09 17:33

NCC兩邊都罰 5系統台罰66萬民視罰20萬

2018-05-09 16:38

四月精選照片／反年改衝突不斷 卡管案持續延燒

2018-05-09 16:10

台灣紀錄片先鋒 1960s台灣紀實影像特輯

2018-05-09 15:58

反駁TBC說法 民視針對三點爭議澄清

2018-05-09 15:49

民視版權爭議 立委提案罰款吊照

2018-05-09 14:46

民視斷訊風暴霧煞煞 六大問講清楚爭議關鍵

2018-05-09 14:13

我漁業黃牌何時解除？歐盟：改善清單已縮短

2018-05-09 14:05

歐盟代表：落實執行法律 就有可能解除漁業黃牌

2018-05-09 10:55

民視版權爭議 立委提案逐日罰300萬、最嚴重吊銷執照

2018-05-09 10:32

麻衣帶兒長住日本與王泉仁分居中 感情成謎

2018-05-09 09:42

問與孫子瓜瓜像嗎？胡粉讚簡直翻版 胡志強：瓜瓜拒絕評論

2018-05-09 09:19

王文洋愛女花1億分手費離婚 傳與婚攝熱戀中

2018-05-09 09:05

民視缺席協商 斷訊風暴恐擴大

2018-05-09 00:25

桃園山上孩子遊台北 體驗小主播

2018-05-09 00:02

設計大師方序中操刀 臺中花博卡繽紛亮相超吸睛

2018-05-04 10:00

台中國際級創新人本設計 文心路平首段完工用路更友善

2018-05-04 10:00

民視版權談判風暴越演越烈 9日進NCC協商

2018-05-08 22:20

民視缺席協商 凱擘重申10日前不放棄對話

2018-05-08 22:20

合法使用亞硫酸鹽 不過量 不傷身

2018-05-09 10:00
看更多

熱門文章

麻衣帶兒長住日本與王泉仁分居中 感情成謎

2018-05-09 09:42

萬一向總統專機射飛彈？立委：戰機不要掛飛彈

2018-05-09 16:19

王文洋愛女花1億分手費離婚 傳與婚攝熱戀中

2018-05-09 09:05

管媽挺吳音寧 藍營「建議」綠執政縣市處理殘貨

2018-05-09 12:27

NCC兩邊都罰 5系統台罰66萬民視罰20萬

2018-05-09 16:38

民視斷訊風暴霧煞煞 六大問講清楚爭議關鍵

2018-05-09 14:13

43比51大？這數學已夠扯 「小英電池」5小時變5天 更傻眼

2018-05-09 08:00

小英認錯Gogoro電池不能用6天 孫大千批專訪像口誤大集合

2018-05-09 08:17

柯P綠營曖昧勾纏 舊愛還是最美？這3人進退兩難

2018-05-09 09:00

吳音寧自提加薪 藍諷：蔡英文政績最佳代言人

2018-05-09 07:15

蔡英文電池風波認錯 翟本喬：不覺得是口誤

2018-05-09 08:31

吳音寧爭議不斷 孫大千：柯文哲究竟在怕什麼？

2018-05-09 09:37

深澳案過關 新北市環保局：要學「詹律師」打行政訴訟

2018-05-09 20:52

吳音寧又惹議 徐世榮：該換掉的是董事會沒用的男人

2018-05-09 09:49

為兩岸一家親說法道歉 孫大千：柯文哲時代終結

2018-05-09 20:16

月退俸38K比22K慘 退將嘆：不要價格化軍人

2018-05-09 12:36

柯文哲為兩岸一家親致歉 孫大千：柯讓支持者失望了

2018-05-09 20:12

璩美鳳宣布以無黨籍參選高市長 要通拿藍綠選票

2018-05-09 14:04

蔡正元批馬英九沒智慧 徐巧芯：閒雜人等見縫插針

2018-05-09 14:53

民進黨若禮讓柯文哲 蔡啟芳：我就選嘉義市長

2018-05-09 09:26

操槍神技受矚目 蘇祈麟返國受到海軍英雄式歡迎

2018-05-09 11:19

中共軍機繞台、斷友邦 教授指「根本得了幼稚病」

2018-05-09 22:06

反駁選總統 柯文哲：我支持蔡英文連任

2018-05-09 18:09

問與孫子瓜瓜像嗎？胡粉讚簡直翻版 胡志強：瓜瓜拒絕評論

2018-05-09 09:19

【重磅快評】台灣價值卡儲值已滿 柯文哲台北市長穩了?

2018-05-09 19:00

兩岸一家親惹議 柯文哲：大家聽了不爽 抱歉、歹勢

2018-05-09 18:00

民視版權爭議 立委提案逐日罰300萬、最嚴重吊銷執照

2018-05-09 10:32

林萬億：軍改已比其他職業好很多 盼勿再抗爭

2018-05-09 10:14

北農澄清：吳音寧每月加薪僅3785元

2018-05-09 16:21

蔡正元批馬推子弟兵沒智慧 鍾沛君：鬥不夠嗎？

2018-05-09 18:21

柯文哲為兩岸一家親致歉 王世堅：現在大家已看破他手腳

2018-05-09 20:11

警察年功俸調高 綠委提警正三階也再提高到550

2018-05-09 10:10

東華大學教授開公司遭彈劾 吳茂昆校長開公司沒事？

2018-05-09 10:33

新竹縣國民黨主委請辭 外界猜恐脫黨參選縣長

2018-05-09 12:57

軍改通過將永無寧日 八百壯士請國、親提釋憲

2018-05-09 17:00

馬英九推馬家軍參選市議員 蔡正元：沒政治智慧

2018-05-09 12:57

斷訊風暴 NCC再罰TBC 330萬元、民視20萬元

2018-05-09 17:33

獨排眾議力挺柯P 綠議員稱不禮讓會害台北掉席次

2018-05-09 13:51

八百壯士集結 羅睿達：難道再出人命才覺醒？

2018-05-09 14:46

真的很嚴重？扁新設臉書帳號和粉絲團 疑被封鎖

2018-05-09 10:47
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top