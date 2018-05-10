民視版權爭議延燒 NCC再開罰

2018-05-10 00:13 聯合報 記者 聯合報 記者 黃晶琳 ／台北報導



針對民視斷訊案，NCC主委詹婷怡昨天出席立法院交通委員會議時表示，NCC對TBC罰款6萬元、對民視提出警告外，委員會議今日將做成決定，業者必須賠償或補償受影響收視戶。 記者陳正興／攝影 分享 facebook 民視版權風暴持續延燒，且是否擴及凱擘、台固媒體一七八萬用戶數引發關注，國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）昨天宣布，罰台灣寬頻通訊（ＴＢＣ）共三三○萬元，裁處民視廿萬元罰款，並且要求系統業者與民視持續協商，凱擘、民視等業者不得下架斷訊。

ＮＣＣ表示，民視與ＴＢＣ的版權洽談風波，影響消費者權益，繼上周祭出罰則後，依法給予連續處罰，由於ＴＢＣ適用有廣法最高可罰三百萬元，民視適用衛廣法，最高罰一百萬元，因此裁罰ＴＢＣ旗下五家業者各六十六萬元，共三三○萬元，裁罰民視廿萬元。

而民視版權風暴除已經在ＴＢＣ下架，民視給予凱擘臨時授權今晚廿三時五十九分到期後的處理方式成為焦點，ＮＣＣ昨天強調，要求凱擘及台固媒體在廿五日前協議提付仲裁，或採取其他可達成授權方式，並要求民視在達成協議前持續提供臨時授權，雙方不得下架斷訊。

ＮＣＣ昨天邀請業者到會陳述，民視董事長郭倍宏、ＴＢＣ董事長佘宗藝、凱擘總經理王鴻紳均到場說明。ＮＣＣ轉述，民視針對ＴＢＣ部分已經提出新聞台單一報價，也盼雙方持續協商；而凱擘部分，盼雙方持續協商，ＮＣＣ也會努力到最後一刻，力保斷訊事件不再重演。

ＮＣＣ主委詹婷怡昨天在立法院交通委員會指出，此次看似單一事件，卻凸顯有線電視產業結構失衡、法規工具不足，以及一包吃到飽的收視費對消費者權益維護不易，將修改廣電三法，擬定上下架規範，推動多元付款方案。