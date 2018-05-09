僑生陳欽生來台變政治犯 出獄後淪街友

2018-05-09 22:09 中央社 台東縣9日電



一個錯誤的決定，馬來西亞僑生陳欽生竟變成政治受難者，被關了12年，出獄後靠著流浪漢的接濟，熬過3年沒有身分的日子。

「經歷過的事情，都與我的規劃背道而馳。」今年70歲的陳欽生說，民國56年、19歲那年，他原本計畫到英國唸書，但因為同學要到台灣，「一個轉念，就和3個同學到台灣當留學生。」

來到台灣後就讀成功大學化工系，因中文能力差，為了趕上功課，經常到當年的美國新聞處買書和讀書。

未料，民國59年美國新聞處發生爆炸案，那天剛好他沒有去美國新聞處，卻被認為是爆炸案的籌劃者被捕。

陳欽生說，被捕後，18小時不能吃、不能喝，不能上廁所，被打到吐血，還被押著頭要將自己吐的血吃乾淨。他不敢吃，結果被吊起來灌水，「後來受不了，只好承認」。

當時台北也發生爆炸案，當局將2件案子連在一起，也認為是他幹的，最後雖查出另有其人，但他卻沒被釋放。

「寧願被當成炸彈犯」，陳欽生說，他原本以為沒事，可以出來了，但2個禮拜後，他被送到景美審判，判了12年，罪名是在馬來西亞加入共產黨，奉命顛覆台灣，「炸彈客被依刑事罪只判6年，我卻因政治罪被判12年。」

陳欽生說，在景美、綠島被關12年，民國72年離開監獄，他心灰意冷，想回馬來西亞，但被拒絕，加上沒身分證，只能打零工；因為被監控，情治人員會告訴老闆「你敢用他嗎」，他的工作都不超過3天。

「最後，只能變成街友」，陳欽生說，他到處流浪，流浪漢看他年輕，接濟他，地下室讓出一個地方給他睡覺，就這樣當了3年的流浪漢。

3年後他拿到身分證，因英文好，找到貿易公司上班，靠著自己努力跑遍40幾個國家，最後還是回到台灣。

「往後的日子，每分每秒，我都要捐給台灣這塊土地。」他說，台灣這塊土地雖然讓他經歷15年不堪回首的日子，但往後的回饋，讓他覺得足足超過國民黨政府剝奪他的青春和痛苦，「現在怪誰也沒意義了」。