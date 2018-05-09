民視版權風暴 NCC主委：凸顯有線電視產業結構失衡

2018-05-09 21:52 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃晶琳 ╱即時報導



民視版權風暴持續延燒，國家通訊傳播委員會（NCC）主委詹婷怡9日表示，此次看似單一事件，卻凸顯有線電視產業結構失衡、法規工具不足及一包吃到飽的收視費對於消費者權益維護不易、將修改廣電三法，擬定上下架規範及推動多元付款方案。

詹婷怡9日到立法院交通委員會備詢，立委均關心民視與TBC，甚至是未來與凱擘及台固媒體等版權爭議，將影響消費者權益。立委提案，NCC應該立刻要求復訊，如果民視及TBC不持續溝通，請NCC逐日罰款300萬元，最嚴重要吊銷執照。

詹婷怡表示，將依法辦理，新聞台是基本頻道，獲消費者喜愛，且與公共利益相關，未來將針對沒有復訊，未經許可變更頻道，以及基於消費者權益保障，針對定型化契約提供消費者賠償或補償，都是未來討論跟裁罰的重點

詹婷怡強調，有線電視市場有很多結構性的問題，有線電視系統跟頻道之間的力量是否均衡，NCC都相當清楚，也要花很多力量來處理，現在正針對法規的缺漏部分，包含廣電三法的修法以及頻道公平上下架規章等後續修法，都需要立法院諸位委員幫忙，後續將更關注多元付費方案、公平上下架以及分潤原則等深入討論。

詹婷怡認為，雖然民視版權事件看起來是單一事件，但是卻是市場長期以來存在的結構性問題，就是系統及頻道力量不平衡，未來盼立法院支持修法，在廣電三法中，提升頻道自組套餐的權力。

此外，詹婷怡表示，消費者權益的部分，NCC近年來積極提倡跨平台上架，因此民視雖在TBC看不到，但仍在MOD上看的到，消費者仍可選擇。

詹婷怡也認為，過去有線電視收視費習慣一包吃到飽，消費者沒有選擇，也對鼓勵頻道業者精進優質內容沒有幫助，在習慣大鍋炒的情況下，優質頻道跟一般頻道價值沒有被突顯，未來透過多元分組付費方案，來提供多元選擇，另一方面也希望頻道業者要思考提升優質內容競爭力。

此外，過去有線電視系統業者對於頻道上下架的規章都是自己擬定，NCC近期將討論，確立上下架規章的參考準則，未來業者在頻道上下架的規章中須符合NCC擬定幾項基本參考準則。