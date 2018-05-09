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民視下架影響民眾權益 NCC：不排除再罰

2018-05-09 19:44中央社 台北9日電

NCC主委詹婷怡表示，除對TBC罰款6萬元、民視提出警告外，委員會議今日將做成決...
NCC主委詹婷怡表示，除對TBC罰款6萬元、民視提出警告外，委員會議今日將做成決定，業者必須對受到影響的收視戶賠償或補償。聯合報系記者陳正興／攝影
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國家通訊傳播委員會（NCC）今再次對民視斷訊案開罰，除了TBC與民視有授權爭議，民視對凱擘、台固等系統商授權也將到期，NCC強調，若發生斷訊情勢，還是會繼續開罰。

鴻海副總裁呂芳銘旗下有TBC台灣寬頻，及凱擘有線電視、台固有線電視，但因與民視談不攏民視新聞台授權上架問題，TBC旗下南桃園、北視、信和、吉元及群健5家有線電視公司於5月4日予以斷訊，受影響收視戶數超過70萬戶。

由於民視斷訊案嚴重損及訂戶及閱聽眾權益，NCC日前對TBC斷訊先開罰新台幣6萬元，對民視則予警告，要求立即改善；由於雙方協商遲未完成，NCC今決議對TBC旗下5家系統商各別開罰66萬元、共計330萬元，並對民視裁處20萬元。

儘管有線寬頻產業協會認為，NCC裁罰的行為是破壞商業談判機制，NCC副主委翁柏宗表示，NCC是做為中間橋梁，希望雙方以閱聽眾的權益為首要考量，盡快完成協商，但不會介入價格的談判，因此沒有干預商業機制的問題。

翁柏宗說明，開罰的主要原因是民視公司與TBC雙邊在授權協商過程中，僅優先考量各自商業利益，卻嚴重罔顧消費者收視習慣及閱聽權益，造成南桃園等5家有線電視公司5月4日民視新聞台斷訊，有損訂戶權益，因此依法開罰；有線電視公司應於裁處書送達當日，與民視公司完成授權協商並恢復信號播送。

翁柏宗表示，目前雙方態度均有軟化，以往TBC要求民視新聞台須單獨報價，民視都沒有做到，今天民視董事長郭倍宏已經講清楚、會單獨報價；而TBC也將提供過去3年的頻道授權契約，顯示雙方距離有在拉近。

此外，TBC今天也提出用戶補償措施，將提供價值200元至350元的數位加值包，補償民視新聞台斷訊的損失。

翁柏宗強調，裁處書送達當日如果沒有改善，仍會依法繼續開罰；對於下一波面臨斷訊危機的系統業者如凱擘、台固，也希望能夠努力與民視協調，如果還是斷訊，NCC仍會開罰。

對於NCC開罰，TBC告訴中央社記者表示，因為民視拒絕延長臨時授權，為遵守著作權法規定，必須停止播送民視新聞台訊號，否則將因侵犯著作權而受到刑責。

而收視戶的權益，TBC強調，NCC作為主管機關，應該是去要求民視提供臨時授權，否則目前照著作權法規定，就是得停播。

TBC說，不然以系統業者立場，與其因為刑責被關，不如繳行政罰金，之後還會尋求行政救濟提出訴願。

TBC認為，希望能比照之前取得民視新聞台授權模式，期盼雙方盡快達成正式授權解決紛擾，同時積極尋求雙方進行商業協商。

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