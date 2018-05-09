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大學教學助理擬全納勞健保 最快8月推動

2018-05-09 18:58中央社 台北9日電

為解決學生兼任助理爭議，教育部今天表示，規劃未來教學助理不再分流，全部納勞健保，最快今年8月推動，預估1年花2.5億元補助5.3萬名教學助理納勞健保的費用。

大專校院學生在校內擔任兼任助理是否算勞工，過去爭議不斷，教育部曾於民國104年舉行跨部會會議，訂定兼任助理勞動權益保障指導原則，將兼任助理分流為學習型和勞僱型，僅勞僱型助理可納勞健保，學生團體多次到教育部前陳情，要求一體適用。

教育部長吳茂昆今天在教育部部務會報中提到，大專學生擔任研究助理和教學助理的勞動權規範問題有點複雜，由於牽涉很多師生之間的關係，因此教育部進一步檢視和討論。

吳茂昆指出，根據教育部研議，規劃未來教學助理一體化，不再分流，教育部會協助解決勞健保問題，希望讓學生可以安心就學，預計今年8月或明年1月推動。但研究助理部分，如果做的和自己的論文相關，還是屬於學習型，不納勞健保；如果是跟論文無關，就屬於勞僱型，須納勞健保。

教育部高等教育司副司長朱俊彰進一步說明，過去兼任助理分流傳出不少爭議，教育部經過研議，規劃未來教學助理不分流，都屬勞僱型，全部納勞健保，預估現在約3.7萬名的學習型教學助理可受惠，而教學助理納勞健保的費用將由教育部補助。

朱俊彰指出，研究助理還是維持學習型和勞僱型，主要考量研究助理的分流條件較明確，只要和學生畢業條件或研究題目相關就是學習型，若無關則是勞僱型，另外如一般工讀生屬於勞僱型，而弱勢學生助學計畫屬於學習意涵的活動，因此參與的學生仍屬於學習型。

根據教育部估計，目前學習型教學助理約3.7萬人，勞雇型教學助理約1.6萬人，合計約5.3萬人，未來教學助理全部納勞健保後，預估1年補助納勞健保的經費約需新台幣2.5億元。

教育部健保吳茂昆
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