斷訊風波 有線寬頻協會：民視破壞商業機制

2018-05-09 18:18 中央社 台北2018年5月9日電



TBC旗下有線電視停播民視新聞台，桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市76萬戶看不到53台民視新聞，TBC畫面推薦收視戶轉至新增的90台三立財經新聞台。聯合報系記者黃瑞典／攝影 分享 facebook TBC台灣寬頻因「未取得授權」將民視新聞台停播下架，引發爭議，台灣有線寬頻產業協會指出，其他高收視率頻道若比照民視的做法，利用授權方的優勢迫使系統商接受它的條件，將嚴重破壞商業談判機制。

民視則表示，TBC單方面將民視新聞台斷訊是典型的「打人喊救人」，新聞界和頻道業者長期被系統商霸凌宰制是眾所皆知的事實，民視一直遵守NCC「不斷訊、不下架」的要求，繼續提供訊號，是系統商未經預告斷然把民視新聞台下架，才產生現在的問題。

有線寬頻產業協會今天發布聲明稿「聲援」TBC，聲明稿指出，任由民視利用頻道授權方的優勢，迫使系統經營業者全盤接受所提商業條件，不就讓日後所有高收視率的頻道，也循這樣的模式達成目的，「這樣除破壞商業談判機制，拿犧牲收視戶收視權益為籌碼，也對行政機關的公權力帶來挑戰。」

有線寬頻產業協會說，TBC因為民視拒絕臨時授權，不得不停止播送民視新聞台訊號，這是遵守著作權法規定，否則將因侵犯著作權而受到刑責，但卻被NCC以違反有線廣播電視法裁罰，系統業者面臨了一刑罰、另一邊是行政罰的兩難窘境。

民視說，TBC今年1到4月都沒有付費給民視，反而要求無償臨時授權，但電視台不可能無限期臨時授權，民視也強調，TBC只要付費，民視就會授權。

TBC與民視協商授權與上架分潤問題，歷經數月未達共識，TBC在4日凌晨開始停播民視新聞台，影響桃竹苗等地區約76萬戶收視權益，而目前除了TBC，凱擘、台固等系統台近期也可能因「未取得授權」將民視新聞台下架，被影響收視戶數達178萬戶，民視新聞台斷訊風波有擴大跡象。