親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
賄選標準將調整
九合一選戰焦點
能源問題面面觀
軍改案立院闖關
WHA確定未獲邀
政治
軍事
綜合

斷訊風暴 NCC再罰TBC 330萬元、民視20萬元

2018-05-09 17:33經濟日報 記者黃晶琳╱即時報導

針對TBC旗下南桃園、北視、信和、吉元及群健五家有線電視在5月4日因頻道授權爭議致民視新聞台斷訊，國家通訊傳播委員會今（9）日宣布裁處TBC旗下南桃園等五家有線電視及民視，續予連續處罰，分別裁處TBC共330萬元及民視20萬元。

NCC表示，南桃園等五家有線電視與民視未能於民視新聞台臨時授權期間終止前達成合意完成授權，民視亦未提供臨時授權，5月3日於臨時授權終止時造成民視斷訊，分別違反有線廣播電視法第53條及衛星廣播電視法第43條第2項所稱有營運不當、損害訂戶或視聽眾權益情事。

NCC表示，民視及南桃園等五家有線電視公司兩造於授權協商過程，僅優先考量各自商業利益，卻嚴重罔顧消費者收視習慣及閱聽權益，造成南桃園等於5月4日民視新聞台斷訊，涉違反有線廣播電視法第53條規定有損害訂戶權益，當日NCC即依有線廣播電視法第63條規定裁處南桃園等五家有線電視公司，並命等公司應於裁處書送達當日與民視完成授權協商及恢復信號播送。

惟南桃園等五家有線電視公司迄今尚未改正，NCC依有線廣播電視法第63條規定逕行第二次裁處每家公司經營者66萬元整；並命南桃園等五家有線電視公司於裁處書送達當日與民視公司完成授權協商及恢復信號之播送。

NCC表示，本次民視新聞台發生斷訊，係因民視公司協商未果且未持續提供授權，造成南桃園等五家有線電視公司停播民視新聞台，涉違反衛星廣播電視法第43條第2項規定有損害視聽眾權益。

NCC前於5月4日依民視公司經營民視新聞台之衛星頻道節目供應事業，裁處民視公司警告，並要求民視公司應於裁處書送達當日與南桃園等五家有線電視公司完成授權協商或持續提供臨時授權。

然民視公司迄今尚未改正，NCC將依衛星廣播電視法第61條規定裁處民間全民電視公司20萬元，並命民視公司應於裁處書送達當日與南桃園等五家有線電視公司完成授權協商或持續提供臨時授權。

NCC重申，除作成前述續予連續處分外，已嚴格要求南桃園等五家有線電視公司依定型化契約規定，並函報替代方案及補償措施分送本會及地方主管機關備查，並副知行政院消保處，違反者將依有線廣播電視法第53條裁罰。

有線電視NCC
一秒收服媽咪心！因為送你帶老媽去吃大餐和_________！

相關新聞

NCC兩邊都罰 5系統台罰66萬民視罰20萬

2018-05-09 16:38

四月精選照片／反年改衝突不斷 卡管案持續延燒

2018-05-09 16:10

台灣紀錄片先鋒 1960s台灣紀實影像特輯

2018-05-09 15:58

反駁TBC說法 民視針對三點爭議澄清

2018-05-09 15:49

民視版權爭議 立委提案罰款吊照

2018-05-09 14:46

民視斷訊風暴霧煞煞 六大問講清楚爭議關鍵

2018-05-09 14:13

我漁業黃牌何時解除？歐盟：改善清單已縮短

2018-05-09 14:05

歐盟代表：落實執行法律 就有可能解除漁業黃牌

2018-05-09 10:55

民視版權爭議 立委提案逐日罰300萬、最嚴重吊銷執照

2018-05-09 10:32

麻衣帶兒長住日本與王泉仁分居中 感情成謎

2018-05-09 09:42

問與孫子瓜瓜像嗎？胡粉讚簡直翻版 胡志強：瓜瓜拒絕評論

2018-05-09 09:19

王文洋愛女花1億分手費離婚 傳與婚攝熱戀中

2018-05-09 09:05

民視缺席協商 斷訊風暴恐擴大

2018-05-09 00:25

桃園山上孩子遊台北 體驗小主播

2018-05-09 00:02

消防裝備汰舊 藍委提案政府全額補助

2018-05-08 19:16

陳情總統救藻礁 總統府回文被轟是詐騙集團

2018-05-08 17:45

想讓海水重回湛色 陳思穎創子母車清垃圾

2018-05-08 16:37

台灣人沒狼性？李茂生：台大法學院狼性學生很多

2018-05-08 15:51

勞部進駐金融商圈 銀行不敢超時加班？

2018-05-08 14:27

「到哪都被視為壞鄰居」 勞動部找新家很艱辛

2018-05-08 14:27

設計大師方序中操刀 臺中花博卡繽紛亮相超吸睛

2018-05-04 10:00

台中國際級創新人本設計 文心路平首段完工用路更友善

2018-05-04 10:00

民視版權談判風暴越演越烈 9日進NCC協商

2018-05-08 22:20

民視缺席協商 凱擘重申10日前不放棄對話

2018-05-08 22:20

遭TBC停播 民視：不可能無限期免費授權

2018-05-08 20:31

合法使用亞硫酸鹽 不過量 不傷身

2018-05-09 10:00
看更多

熱門文章

Gogoro電池可供家用五六天？ 蔡總統認錯了！

2018-05-08 22:45

麻衣帶兒長住日本與王泉仁分居中 感情成謎

2018-05-09 09:42

王文洋愛女花1億分手費離婚 傳與婚攝熱戀中

2018-05-09 09:05

萬一向總統專機射飛彈？立委：戰機不要掛飛彈

2018-05-09 16:19

小英認錯Gogoro電池不能用6天 孫大千批專訪像口誤大集合

2018-05-09 08:17

管媽挺吳音寧 藍營「建議」綠執政縣市處理殘貨

2018-05-09 12:27

43比51大？這數學已夠扯 「小英電池」5小時變5天 更傻眼

2018-05-09 08:00

民視斷訊風暴霧煞煞 六大問講清楚爭議關鍵

2018-05-09 14:13

柯P綠營曖昧勾纏 舊愛還是最美？這3人進退兩難

2018-05-09 09:00

吳音寧自提加薪 藍諷：蔡英文政績最佳代言人

2018-05-09 07:15

蔡英文電池風波認錯 翟本喬：不覺得是口誤

2018-05-09 08:31

NCC兩邊都罰 5系統台罰66萬民視罰20萬

2018-05-09 16:38

小英受訪談供電 宅神：總統數學不好是全國悲哀

2018-05-08 21:19

吳音寧爭議不斷 孫大千：柯文哲究竟在怕什麼？

2018-05-09 09:37

北市禮讓柯？ 蔡英文：候選人知名度夠 很快能布局

2018-05-09 00:23

吳音寧又惹議 徐世榮：該換掉的是董事會沒用的男人

2018-05-09 09:49

總統：服役不再數饅頭 從軍培養第二專長

2018-05-08 22:17

民進黨若禮讓柯文哲 蔡啟芳：我就選嘉義市長

2018-05-09 09:26

月退俸38K比22K慘 退將嘆：不要價格化軍人

2018-05-09 12:36

璩美鳳宣布以無黨籍參選高市長 要通拿藍綠選票

2018-05-09 14:04

民視版權談判風暴越演越烈 9日進NCC協商

2018-05-08 22:20

問與孫子瓜瓜像嗎？胡粉讚簡直翻版 胡志強：瓜瓜拒絕評論

2018-05-09 09:19

蔡正元批馬英九沒智慧 徐巧芯：閒雜人等見縫插針

2018-05-09 14:53

民視版權爭議 立委提案逐日罰300萬、最嚴重吊銷執照

2018-05-09 10:32

美中競合 學者：美打台灣牌抗中 促中對台施壓

2018-05-09 01:01

林萬億：軍改已比其他職業好很多 盼勿再抗爭

2018-05-09 10:14

遭TBC停播 民視：不可能無限期免費授權

2018-05-08 20:31

東華大學教授開公司遭彈劾 吳茂昆校長開公司沒事？

2018-05-09 10:33

警察年功俸調高 綠委提警正三階也再提高到550

2018-05-09 10:10

馬英九推馬家軍參選市議員 蔡正元：沒政治智慧

2018-05-09 12:57

新竹縣國民黨主委請辭 外界猜恐脫黨參選縣長

2018-05-09 12:57

獨排眾議力挺柯P 綠議員稱不禮讓會害台北掉席次

2018-05-09 13:51

反軍改論述難獲共鳴？ 律師：因為一般人要工作40年

2018-05-09 11:08

軍改通過將永無寧日 八百壯士請國、親提釋憲

2018-05-09 17:00

北農澄清：吳音寧每月加薪僅3785元

2018-05-09 16:21

八百壯士集結 羅睿達：難道再出人命才覺醒？

2018-05-09 14:46

挽回民進黨的心? 柯P今接受深綠電台專訪

2018-05-08 20:59

真的很嚴重？扁新設臉書帳號和粉絲團 疑被封鎖

2018-05-09 10:47

民視缺席協商 斷訊風暴恐擴大

2018-05-09 00:25

九合一選舉戰鼓催 30元賄選標準將調整

2018-05-08 23:29
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top