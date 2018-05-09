活歷史集合體 國家人權博物館將掛牌

2018-05-09 17:42 中央社 台東縣9日電



歷經6年籌備，「國家人權博物館」將於5月17、18日分別於綠島、景美園區掛牌。政治受難者表示，國家如果忘了歷史，就會日日沉淪。

前文建會在民國100年12月底宣布將綠島人權文化園區併景美園區，成立「國家人權博物館」，並在綠島成立籌備處；不過，「國家人權博物館組織法」一直在立法院直到去年才通過，去年12月13日奉總統令公布。

國家人權博物館長陳俊宏和政治受難者張則周、陳欽生今天到台東舉行記者會，宣布5月17日和18日分別在綠島、景美園區舉行國家人權博物館掛牌。

陳俊宏表示，國家人權博物館的綠島園區是人民記憶的監獄島，景美園區則是軍事審判的場域。2園區腹地蘊含豐富的白色恐怖生命故事，本身就是活歷史的集合體。

陳俊宏表示，人權館的成立不僅是建立保存台灣傷痕歷史專責單位，也說明對白色恐怖歷史的認識及人權的基本價值，已達初步社會共識。

陳俊宏表示，未來人權館將連結曾處理黑暗歷史的國際友館，以民主與記憶搭建文化交流橋梁。此外人權館是亞洲第一座結合歷史遺址、闡述威權統治斲傷人權歷史的博物館。

50年代政治受難者張則周表示，國家人權博物館揭牌是推動轉型正義的重要里程碑，今天能夠有這樣的成果，「我覺得非常榮幸」，曾經在這2園區失去自由的人，感受特別深。

70年代政治受難者陳欽生感謝曾對促成國家人權博物館成立努力過的人，「我非常珍惜這一刻」，一個國家如果忘記歷史。他表示，一個國家如果沒有反省能力就會日日沈淪，就沒有真正進步的一天，「我們要記住歷史，有反省能力，是每個國民要盡的義務」。