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四月精選照片／反年改衝突不斷 卡管案持續延燒

2018-05-09 16:10聯合報系攝影中心 記者王騰毅╱即時報導

四月初一年一度的大甲媽祖遶境活動熱鬧登場，反年改議題在立法院吵得火熱，場內場外抗議衝突一片混亂，卡管案隨著新教長上任持續延燒，SBL冠軍賽最後由璞園奪下隊史第五冠。

立法院針對軍人年改舉行公聽會，八百壯士在立法院大門口前爆發激烈衝突，欲強行翻入，...
立法院針對軍人年改舉行公聽會，八百壯士在立法院大門口前爆發激烈衝突，欲強行翻入，並在大門上演鐵練對油壓剪的戰爭。 記者邱德祥／攝影
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八百壯士發動攻勢推倒護欄和立院側邊鐵門，晚上警方在立院門口戒護，一名員警用手機和...
八百壯士發動攻勢推倒護欄和立院側邊鐵門，晚上警方在立院門口戒護，一名員警用手機和親人視訊通話，互道晚安。記者陳柏亨／攝影
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SBL總冠軍賽，璞園以78：73擊敗富邦，以四勝二負戰績封王，球迷拋下橘色彩帶，...
SBL總冠軍賽，璞園以78：73擊敗富邦，以四勝二負戰績封王，球迷拋下橘色彩帶，球員也一起擁抱慶賀。記者胡經周／攝影
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已任五屆台北市議長吳碧珠（左二）確定放棄連任，她出席國民黨台北市議會黨團大會前受...
已任五屆台北市議長吳碧珠（左二）確定放棄連任，她出席國民黨台北市議會黨團大會前受訪時表示，有上台就有下台的時候，不會有什麼不捨，議會同仁獻上擁抱給予祝福。記者余承翰／攝影
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立法院審查軍人年金改革修正草案，在藍營立委跳上主席台後，引爆一連串藍綠立委衝突，...
立法院審查軍人年金改革修正草案，在藍營立委跳上主席台後，引爆一連串藍綠立委衝突，院長蘇嘉全（中）在報告、預算書飛舞的狀況下，宣讀表決結果。記者許正宏／攝影
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管中閔與部分媒體茶敘時再度砲轟教育部，並表示「獨董的事情，我完全問心無愧」。記者...
管中閔與部分媒體茶敘時再度砲轟教育部，並表示「獨董的事情，我完全問心無愧」。記者胡經周／攝影
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台北市長柯文哲力挺技職教育，在「職人十堂」技職教育系列活動記者會當眾獻髮，在百人...
台北市長柯文哲力挺技職教育，在「職人十堂」技職教育系列活動記者會當眾獻髮，在百人面前讓稻江護家學生替他理髮，但過程中他緊張直呼好焦慮，一直到最後剪完頭髮時，才露出鬆了口氣的表情。記者余承翰／攝影
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蘇貞昌拜會新北市議會民進黨團，結束後眾人揮手道別，不忘加油打氣。記者陳正興／攝影
蘇貞昌拜會新北市議會民進黨團，結束後眾人揮手道別，不忘加油打氣。記者陳正興／攝影
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一年一度的大甲媽祖遶境活動登場。記者黃仲裕／攝影
一年一度的大甲媽祖遶境活動登場。記者黃仲裕／攝影
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教育部長吳茂昆到立法院報告施政理念與政策，遭立委質詢在2015年擔任國立東華大學...
教育部長吳茂昆到立法院報告施政理念與政策，遭立委質詢在2015年擔任國立東華大學校長期間，在美國成立公司，隔月以個人名字到大陸申請專利，侵害學校智慧財產權。記者林伯東／攝影
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中正紀念堂的廣場上，一名陸客以中正紀念堂牌樓為背景，拿起手機自拍留念。記者杜建重...
中正紀念堂的廣場上，一名陸客以中正紀念堂牌樓為背景，拿起手機自拍留念。記者杜建重/攝影
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蔡英文總統到蘇澳外海視導海軍操演，濟陽級巡防艦鳳陽艦模擬發射飛彈。記者楊萬雲/攝...
蔡英文總統到蘇澳外海視導海軍操演，濟陽級巡防艦鳳陽艦模擬發射飛彈。記者楊萬雲/攝影
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中職富邦對上中信，九局下富邦悍將蔣智賢擊出再見安打逆轉戰局，隊友開心歡呼。記者楊萬雲／攝影
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內政部長葉俊榮上午到台南探望家屬，並擁抱安慰家屬，他也宣布兩位殉職的國道警察郭振雄、葉家豪將以「因公殉職」從優撫卹。記者劉學聖／攝影
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大甲媽祖遶境立法院
一秒收服媽咪心！因為送你帶老媽去吃大餐和_________！

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