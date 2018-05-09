民視版權爭議 立委提案罰款吊照

2018-05-09 14:46 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 黃晶琳 ／台北報導



民視版權爭議持續延燒，國家通訊傳播委員會（NCC）主委詹婷怡今天到立法院交通委員會備詢，立委均關心民視與TBC，甚至是未來與凱擘及台固媒體等版權爭議，將影響消費者權益。立委提案，NCC應該立刻要求復訊，如果民視及TBC不持續溝通，請NCC逐日罰款300萬元，最嚴重要吊銷執照。

詹婷怡表示，將依法辦理，而NCC今日委員會也將審慎處理此案，新聞台是基本頻道，獲消費者喜愛，且與公共利益相關，未來將針對沒有復訊，未經許可變更頻道，以及基於消費者權益保障，針對定型化契約提供消費者賠償或補償，都是未來討論跟裁罰的重點

詹婷怡強調，有線電視市場有很多結構性的問題，有線電視系統跟頻道之間的力量是否均衡，NCC都相當清楚，也要花很多力量來處理，現在正針對法規的缺漏部分，包含廣電三法的修法以及頻道公平上下架規章等後續修法，都需要立法院諸位委員幫忙，後續將更關注多元付費方案、公平上下架以及分潤原則等深入討論。

民視與有線電視業者版權談判風暴越演越烈，繼TBC因為沒有民視新聞台授權，而停止播出民視新聞台後，接下來凱擘與民視的協商最後期限也將在明天到期，民視版權風暴影響用戶數將從原本的70多萬戶，是否再擴大至凱擘的上百萬戶，成為各界關注焦點。

凱擘表示，仍持續協商中，但不到最後一刻，絕不輕言放棄。

而立委也關心後續版權風暴擴大將影響消費者權益，因此立委鄭寶清等人提案頻道商與系統商的衝突，造成民視斷訊，嚴重傷害消費者之權益，NCC應該立即要求復訊，如不復訊，NCC應採取逐日最高罰款為罰則，甚至吊銷執照。

立委葉宜津等人提案，針對TBC與民視因商業糾紛，而突然斷訊，嚴重影響75萬用戶收視權益，嚴重影響公眾利益，NCC應拿出魄力，立即介入保障收視者權益。

鄭寶清表示，TBC及民視之間商業糾紛明顯影響消費者權益，NCC雖然祭出罰款，但僅6萬元，對業者來說不會痛，也沒有改善壓力，因此希望TBC及民視盡快協商，否則逐日罰最高罰款300萬元，最嚴重還可以撤銷執照。