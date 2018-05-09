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白人不能穿旗袍？美高中生穿旗袍為何惹議？

議員要求對深澳電廠表態 林右昌：不要挖洞給我跳

2018-05-09 12:21聯合報 記者游明煌╱即時報導

基隆市議員藍敏煌今天上午針對深澳電廠要重啟燃煤的問題，要求林右昌市長明確表態，到底支持還是反對燃煤？林右昌回答，「不要挖洞給我跳」，深澳電的問題不要簡化為贊成或是反對，台電有責任公開資訊，讓民眾理性去討論，獲得共識。

議員藍敏煌今天在市政質詢時說，台電就是要燃煤，針對要燃煤發電，大家問市長贊成或反對，你也不講，不是負責態度。你反對燃氣，是因管線會經過市區，但燃煤對人體健康影響很大，台電作法影響世界潮流，請明確回答贊成或反對燃煤。不要核能，也不要燃煤，那有何替代方案？

林右昌表示，他反對燃氣是因管線經市區，議員你講的非常對，不要核能，也不要燃煤，那要怎麼辦？他一直在講，深澳電廠的問題回到最原點，深澳到底要不要有電廠，如果今天不要有電廠就不會有燃料的問題，要蓋就必須要選擇。

藍敏煌接著問，他不是立法委員，市長也不是行政院長，不要去談中央的政策，要求市長表明態度，也是反對燃煤嗎？

林右昌說，「不要挖洞給我跳」，他覺得這個事就是不能那麼簡化到贊成或不贊，電廠議題大家應該要理性討論，台電有責任把資訊公開給大家作為討論基礎，大家凝聚共識才能創造多贏，不要簡化成贊成或反對。贊成和反對燃煤太簡化，台灣如果要核電，但台灣沒辦法處理，現在所有核廢料全都堆在核一和核二廠內。

基隆市議員藍敏煌今天上午針對深澳電廠要重啟燃煤的問題，要求林右昌市長明確表態，到...
基隆市議員藍敏煌今天上午針對深澳電廠要重啟燃煤的問題，要求林右昌市長明確表態，到底支持還是反對燃煤？林右昌回答，「不要挖洞給我跳」，深澳電的問題不要簡化為贊成或是反對，台電有責任公開資訊，讓民眾理性去討論。記者游明煌／翻攝
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