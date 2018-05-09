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民視斷訊 NCC：將要求業者對收視戶賠償

2018-05-09 11:33聯合報系攝影中心 記者陳正興╱即時報導

針對民視斷訊案，NCC主委詹婷怡上午出席立法院交通委員會議時表示，NCC除了對TBC罰款6萬元、對民視提出警告外，委員會議今日將做成決定，業者必須對受到影響的收視戶賠償或補償。

NCC主委詹婷怡表示，除對TBC罰款6萬元、民視提出警告外，委員會議今日將做成決...
NCC主委詹婷怡表示，除對TBC罰款6萬元、民視提出警告外，委員會議今日將做成決定，業者必須對受到影響的收視戶賠償或補償。記者陳正興／攝影
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NCC主委詹婷怡表示，除對TBC罰款6萬元、民視提出警告外，委員會議今日將做成決...
NCC主委詹婷怡表示，除對TBC罰款6萬元、民視提出警告外，委員會議今日將做成決定，業者必須對受到影響的收視戶賠償或補償。記者陳正興／攝影
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民視NCC
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