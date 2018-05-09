老胡與孫子瓜瓜像嗎？胡粉讚簡直翻版 「瓜瓜拒絕評論」

2018-05-09 09:19 聯合報 記者 聯合報 記者 陳秋雲 ╱即時報導



前台中市長胡志強在臉書po出孫子瓜瓜照片，胡粉大讚「老胡翻版」圖/擷自胡志強臉書 分享 facebook

前國民黨副主席

丶前台中市長胡志強今早在臉書與寶貝孫兒「瓜瓜」讓胡粉比一比，兩人像嗎？胡粉大呼太像了，胡志強幽默説「瓜瓜拒絕評論」

胡志強在臉書發文：大家早安！很多人説我的孫子瓜瓜像我，我不同意，因為瓜瓜比我好看又可愛一千倍。於是有一張像片被拿來作証據。我看了更為堅持己見，瓜瓜拒絕評論。祝大家有愉快的一天！

網友評論瓜瓜簡直是老胡翻版，尤其腮幫子與溫暖眼神，爺倆像極了！