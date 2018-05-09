王文洋愛女花1億分手費離婚 傳與婚攝熱戀中

2018-05-09 09:05 聯合新聞網 綜合報導



王思涵與御用婚禮攝影師林俊龍傳出婚外情，在王思涵結束婚姻後，兩人甚傳現正熱戀中。聯合報系資料照片、擷自林俊龍婚攝臉書專頁 分享 facebook

王永慶孫女、王文洋愛女王思涵，今被《鏡週刊》報導已與黃健維正式簽字離婚，男方黃健維獲1億元分手費，放棄兒子的扶養權，而日前與王傳出緋聞的婚攝林俊龍，則傳出已成正牌男友，兩人正處熱戀期，但王家對此相當低調，不願多談。

週刊近日拍到王思涵與一名身材壯碩的高大男子，前往北市某運動中心一同練球情形。站在球友的身旁，穿著球衣的王思涵顯得嬌小許多。但當天氣色極好，似乎已走過家暴及離婚的陰霾。

王思涵於去年年低傳出婚變，控訴男方家暴，並且自曝自己的無性婚姻。週刊稱兩人於今年農曆年後正式簽字離婚，並已前往戶政事務所辦理離婚登記，王思涵的身份證配偶欄上於今空白，男方在獲取1億元分手費後，同意兒子跟王思涵同住，除此之外，兩人對於和解條款均採保密態度，但對於在夫妻關係時由王思涵贈與黃健維的「禮物」，包括由黃領軍的數位左右公司，及市值約2億的房產，則有可能被全數追討，要求償還。

對於與婚攝林俊龍是否處於熱戀期？王思涵則表示，自己現在是單身中，誰都可以追她。讓身價超過250億的公主，再度成為全台身價最高的黃金單身貴族。而王委託的律師所則表示，王會給予前夫最大祝福，黃的律師方面則對兩人離婚一事表示不願回應。