會員數60萬國際記者聯盟 將首度在台開會

2018-05-09 02:35 中央社 台北8日電



全球有60萬名會員的國際記者聯盟（IFJ），將首度把例行重要會議拉到台灣舉行，屆時有20多國成員抵台，並在本週五舉行國際記者會，表達IFJ對於當前亞太地區的言論情勢報告。

無國界記者組織（RSF）前陣子公布2018年世界新聞自由指數排名，台灣位列第42名，在亞洲國家中仍是最佳，而國際記者聯盟（IFJ）為全球擁有60萬名會員的媒體工作者工會聯盟，也是聯合國UNESCO夥伴組織，IFJ首次來台舉行會議，將由所屬正式會員組織「台灣新聞記者協會」承辦此次活動。

台灣新聞記者協會指出，今年度IFJ執委會會議（Excom Meeting）與年度會議（Annual General Meeting）皆為首次在台北舉行，此次共有來自五大洲、20餘國資深記者與媒體工會幹部會出席。

台灣新聞記者協會說，IFJ將於11日在台北市億光大樓舉行國際記者會，主題針對有關近期東南亞新聞與言論自由情勢報告，還有IFJ對當前國際局勢與新聞自由議題說明，屆時IFJ會長、秘書長、執委會等代表都將出席，邀請台灣記者與駐台外籍媒體特派員等，共同關心當前國際重要新聞自由與媒體工作權益議題。

台灣新聞記者協會表示，此次IFJ會議期間，除由執委會議決聯盟各重要議題與行政事務，議程並討論全球各區域當前新聞自由與記者人身安全等現況，擬具行動策略方案。

台灣新聞記者協會顧問余佳璋晚間接受中央社訪問表示，「國際記者聯盟」平常都在比利時布魯塞爾開會，由於IFJ對亞洲新聞發展越來越重視，台灣也是他們很好的盟友，這次選定在台灣舉行，等於把例行重要會議拉到台灣。

余佳璋提到，「國際記者聯盟」為第一次世界大戰後成立，早期是以歐洲地區記者為基礎發展的工會，如今成員遍及全球，此次來自各國訪台出席的成員約40名，主要關注近期東南亞新聞言論自由與時勢焦點。