親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
能源問題面面觀
WHA確定未獲邀
九合一選戰焦點
前瞻釋憲遭駁回
政治
軍事
綜合

川習通話 習近平稱中美應爭取找到解決問題的辦法

民視版權談判風暴越演越烈 9日進NCC協商

2018-05-08 22:20經濟日報 記者黃晶琳╱即時報導

TBC台灣寬頻通訊旗下的有線電視系統，因未獲授權日昨暫停播送民視新聞台訊號；該台...
TBC台灣寬頻通訊旗下的有線電視系統，因未獲授權日昨暫停播送民視新聞台訊號；該台畫面只剩下文字、跑馬燈公告「未免侵權，自5月4日凌晨起停止播送」。聯合報系記者洪敬浤／攝影
分享
民視與有線電視業者版權談判風暴越演越烈，繼TBC因為沒有民視新聞台授權，停止播出民視新聞台後，接下來凱擘與民視的協商最後期限也將在10日到期，民視版權風暴影響用戶數將從原本的70多萬戶，是否再擴大至凱擘的上百萬戶，成為各界關注焦點。

國家通訊傳播委員會（NCC）也要求有線電視系統業者凱擘、TBC等及民視9日到NCC協商陳述，屆時NCC委員也將列席，民視董事長郭倍宏是否親自出席，以及後續版權談判結果也備受關注。

TBC停止播出民視新聞台後，NCC要求雙方要保護消費者權益，命民視公司立即提供民視新聞台授權予南桃園等5家有線電視公司及南桃園等5家有線電視公司立即恢復民視新聞台播送訊號，並要求雙方持續協商。但據了解民視近期均未出席協商現場。

而凱擘、台固媒體與民視的臨時延長授權期限至周四（10日）截止，凱擘及台固媒體是否將成為繼TBC之後，下一個停止播出民視新聞台的有線電視多系統營運商，也備受關注。

凱擘表示，仍持續協商中，但不到最後一刻，絕不輕言放棄。

TBC也發出聲明表示，5月3日遲遲沒有等到民視提供民視新聞台的授權，迫於無奈，只好依法將民視新聞台停止播放後，原訂5月7日下午與民視的協商會議，也在民視的缺席下告吹。

TBC強調，為了維護收視者的權益，TBC於上週即向民視發出正式會議邀請，針對民視新聞台的臨時授權進行協商，TBC於7日在會場殷切等待民視派員參加，希望能當場達成上架協議，但卻以空等待收場。

TBC表示，對於民視多次缺席，深表遺憾，也將再次邀請民視於5月9日一同參與協商會議，希望民視能重視TBC的協商邀請，同時TBC也再次重申，一旦民視提供民視新聞台的頻道臨時授權，訊號將立刻恢復播放。

TBC表示，為讓消費者能夠繼續收視民視新聞台，TBC在協商中已經盡非常大的努力，釋出善意及誠意，主動對民視新聞台單一頻道授權建議各種解決方案，包括針對民視新聞台單一頻道授權提出建議授權金額，但民視亦均予拒絕，甚至NCC已指出民視此種捆綁授權方式有違反公平交易法而函送公平會處理，民視卻仍堅持依照自去年12月25日以來所提出的捆綁三個頻道授權方式於TBC系統台上架，導致調處無結果。

因民視一直不提供民視新聞台的授權給TBC，為了避免侵權，TBC不得不依法停止民視新聞台的訊號播送。至今，TBC一直持續積極邀請與民視協商，民視顯然除了利用自有媒體打壓TBC外，並沒有意願要針對民視新聞台的授權進行協商。

有線電視凱擘NCC
一秒收服媽咪心！因為送你帶老媽去吃大餐和_________！

相關新聞

民視缺席協商 凱擘重申10日前不放棄對話

2018-05-08 22:20

遭TBC停播 民視：不可能無限期免費授權

2018-05-08 20:31

消防裝備汰舊 藍委提案政府全額補助

2018-05-08 19:16

陳情總統救藻礁 總統府回文被轟是詐騙集團

2018-05-08 17:45

台灣人沒狼性？李茂生：台大法學院狼性學生很多

2018-05-08 15:51

勞部進駐金融商圈 銀行不敢超時加班？

2018-05-08 14:27

勞動部新家緊鄰台北車站 想限制陳抗？

2018-05-08 14:27

「到哪都被視為壞鄰居」 勞動部找新家很艱辛

2018-05-08 14:27

新檢察總長出招！江惠民：30元查賄標準可檢討

2018-05-08 11:20

顏大和卸下檢察總長 江惠民走馬上任

2018-05-08 11:19

算帳時間又到了 哪些縣市榮登「省錢」前段班？

2018-05-08 09:00

敬鵬大火後 勞部兩周內跨部會擬對策

2018-05-08 00:37

設計大師方序中操刀 臺中花博卡繽紛亮相超吸睛

2018-05-04 10:00

台中國際級創新人本設計 文心路平首段完工用路更友善

2018-05-04 10:00
看更多

熱門文章

小英說2電池一家用5天 翟本喬：下次總統選懂數學的

2018-05-08 16:22

吳音寧自提加薪又挨罵 她的年薪不只250萬元！

2018-05-08 11:17

吳音寧送「殘貨」回鄉 朱學恒：有背景、錯的都對

2018-05-08 09:25

國軍女力再展現 陸官胡家琪錄取美國西點軍校

2018-05-08 02:23

丁守中拜會吳敦義 國民黨：民進黨徵召賴清德機會大

2018-05-08 13:17

孫大千：不管怎麼棄保 柯文哲都不可能被棄

2018-05-08 09:22

吳音寧又惹議 農業界：根本沒搞清楚狀況

2018-05-08 15:01

吳思瑤指自己做文化苦工 孫大千：占便宜說成做功德

2018-05-08 08:46

Gogoro電池可供家用五六天？蔡總統認錯了！

2018-05-08 22:45

吳茂昆專利疑雲 東華現任校長：我也很想知道真相！

2018-05-08 10:37

棄保效應？孫大千：柯文哲絕不會被「棄」

2018-05-08 09:40

【重磅快評】吳音寧拿公款買菜 看柯P如何繼續圍事？

2018-05-08 16:53

陳監委好忙！諷扁劇一堆人中槍 王建煊還排不上？

2018-05-08 08:00

蔡英文2電池可供家庭用電5天 彭盛韶：需40顆以上

2018-05-08 17:39

算帳時間又到了 哪些縣市榮登「省錢」前段班？

2018-05-08 09:00

小英受訪談供電 宅神：總統數學不好是全國悲哀

2018-05-08 21:19

前瞻釋憲遭駁回 大法官打臉大法官

2018-05-08 12:10

國民黨如何找回正面價值？游梓翔：藏在3政治人物名字

2018-05-08 13:59

林口電廠聲稱最先進？新北環保局：汞排放超美標2倍

2018-05-08 12:51

台灣未收到WHA邀請函 徐國勇：中國應負最大責任

2018-05-08 10:56

蘇貞昌向侯友宜喊話：馬教授教了他什麼應出來講清楚

2018-05-08 12:37

台灣人沒狼性？李茂生：台大法學院狼性學生很多

2018-05-08 15:51

年輕人挺柯 戴季全：因為民進黨做得不夠好

2018-05-08 09:40

WHA確定未獲邀 懶人包告訴你台灣處境

2018-05-08 12:04

酸蘇貞昌打臉自己 葉元之：忘記自己追加過核四預算？

2018-05-08 15:15

同心演習教召 國防部將簡訊通知後備軍人準時入列

2018-05-08 10:41

影／議員初選太激烈！沒大咖站台 王致雅街頭熱舞搏版面

2018-05-08 13:22

對岸施壓美航更名被拒 陳水扁：台灣政府做了什麼？

2018-05-08 17:28

蘇貞昌：候友宜該思考擁核卻無法處理核廢的問題

2018-05-08 12:05

陳情總統救藻礁 總統府回文被轟是詐騙集團

2018-05-08 17:45

「蔣萬安的第一次」 來彰化獻給王惠美

2018-05-08 12:04

深澳電廠疑慮 一張表看台電如何回應

2018-05-08 00:17

桃園航空城7年虧2.9億還要加薪 議員：社會觀感差

2018-05-08 12:45

【重磅快評】中日解凍下的台日困境

2018-05-08 10:11

遭TBC停播 民視：不可能無限期免費授權

2018-05-08 20:31

陪鍾沛君市場拜票 金溥聰首發選在馬英九家附近

2018-05-08 10:55

萬安41號演習 將首度實施應變指揮中心轉移演練

2018-05-08 10:28

與朱立倫密會談選總統？ 郝龍斌兩句話回應

2018-05-08 12:54

蘇祈麟闖世儀賽滿滿正能量 海軍臉書封面換成他

2018-05-08 10:07

納核廢料最終處置場？侯友宜：台電把新北當啥毀！

2018-05-08 09:39
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top