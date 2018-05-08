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遭TBC停播 民視：不可能無限期免費授權

2018-05-08 20:31中央社 台北8日電

TBC台灣寬頻通訊旗下的有線電視系統，因未獲授權日昨暫停播送民視新聞台訊號；該台...
TBC台灣寬頻通訊旗下的有線電視系統，因未獲授權日昨暫停播送民視新聞台訊號；該台畫面只剩下文字、跑馬燈公告「未免侵權，自5月4日凌晨起停止播送」。聯合報系資料照片／記者洪敬浤攝影
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民視新聞台被TBC停播風波，民視知情人士今天受訪表示，過去4個月TBC都沒付費給民視，反而繼續要求無償臨時授權，而電視台經營頻道需要成本，不可能無限期免費授權。

鴻海副總裁呂芳銘旗下有TBC台灣寬頻，以及凱擘有線電視、台固有線電視等業者。3家業者與民視公司談不攏民視新聞台授權上架問題，其中有線系統TBC台灣寬頻4日予以斷訊，受影響收視戶數超過70萬戶。

知情內部人士傍晚接受中央社記者訪問表示，TBC從今年1月到4月都沒有付費給民視，反而繼續要求無償臨時授權，但電視台不可能無限期臨時授權，「他們只要付費，我們就會授權」。

知情人士說，過去4個多月以來，民視董事長郭倍宏已經赴NCC協商多次，但TBC有權力決定的高層都沒有到場，只是應付NCC派人到場協商調處，並未積極要和民視達成協議。

他強調，電視台經營頻道也需要成本，不可能一直無償免費授權，「他要我們臨時授權的條件是什麼？而不是說我們為什麼不授權，憑什麼要我們免費授權？」並質疑，TBC跟收視戶收費，卻不給民視收視費，「這個一點道理都沒有」。

他提到，這幾天民視收到很多觀眾反應斷訊問題，民視也積極回應民眾，而收視率部分，不僅沒有降，反而增加，可見TBC停播實際上對民視收視率並未造成嚴重影響。

TBC表示，臨時授權只是暫時性合約，等到正式授權合約簽訂後，看是要回溯適用或是其他補償方式，到時由雙方正式合約內容而定，這是當初雙方認同的做法，怎麼民視現在卻又用這個來批評，還是希望能跟民視達成共識，只要拿到臨時授權就會復播民視新聞台。

民視NCC
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