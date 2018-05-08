TBC：盼民視停止抹黑 回歸商業協商

2018-05-08 20:31 中央社 台北8日電



民視新聞台停播，TBC今天表示，盼民視停止抹黑，散布不實言論，盡快回歸商業協商，只要拿到臨時授權，沒有侵權問題後，就會復播民視新聞台。

鴻海副總裁呂芳銘旗下有TBC台灣寬頻，以及凱擘有線電視、台固有線電視等業者。3家業者與民視公司談不攏民視新聞台授權上架問題，其中有線系統TBC台灣寬頻4日予以斷訊，受影響收視戶數超過70萬戶。

國家通訊傳播委員會（NCC）對TBC的5月4日斷訊先開罰新台幣6萬元，對民視則予以警告，要求立即改善；NCC可以每天對兩家業者連續處罰要求改善，罰到改善為止，TBC最高可罰300萬元，民視最高可罰100萬元。

民視日前發出聲明指出，TBC隸屬鴻海集團董事長郭台銘，已開始透過荷蘭商台灣寬頻與新加坡麥格理公司指揮，對台灣媒體進行實質干預，同時，民視也利用自家新聞頻道上對TBC斷訊事情大力批評。

TBC今天發出聲明表示，批評都是子虛烏有，也盼民視立即停止這樣的不法行為，回歸商業協商的議題，不要再以不實言論散布流言，進行妨害TBC商譽行為。

TBC重申，無法播出民視新聞台，是因為民視公司不願意提供民視新聞台的臨時授權，絕非任何其他原因，一旦民視提供授權，TBC將立刻播放民視新聞台，民視自詡為台灣的眼睛，台灣的民眾眼睛也是雪亮的，希望民視不要再模糊焦點，也不要用抹黑的手法。

TBC指出，會持續邀請民視協商，民視若拒不出席，就是完全不替收視戶著想，讓收視戶淪為民視口中所稱的「二等公民」，始作俑者是民視公司絕非TBC，希望民視務必拿出誠意，正式與TBC就民視新聞台單一頻道的臨時授權進行協商。

另外，針對民視以新聞報導稱TBC因為大量客戶抱怨無法收看民視新聞台，造成TBC客服電話打不通，TBC澄清，客服電話話務流量並無壅塞不通情形，可以由為TBC提供電信服務的公司系統查證，即可得知，且NCC也有抽樣調查，並無民視報導情況。