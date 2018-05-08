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走訪澎湖600口石滬 楊馥慈盼復興石滬文化

2018-05-08 19:15中央社 台北8日電

澎湖周邊擁有許多石滬，但卻因捕魚技術更新，讓石滬逐漸被遺忘。楊馥慈計劃普查澎湖600多口石滬、建構每口石滬位置的GPS地圖，讓石滬文化再復興。

第14屆「KEEP WALKING夢想資助計畫」今天在誠品信義店6F展演廳舉辦頒獎典禮，今年23歲的澎湖人楊馥慈以「飛越島嶼-尋回失落的海洋之心」獲得資助，楊馥慈希望走訪、普查澎湖的600多口石滬，讓澎湖的石滬文化能被世界看見。

石滬是海中的漁獵陷阱，漁民依靠水勢、就地取材建造石滬，並利用潮水漲退規律等將分散的漁獲集中一處利於捕捉，是過去相當盛行的漁法，但由於捕漁技術日益更新，石滬也少為人使用，在年久失修的狀況下，石滬文化也漸漸消逝。

澎湖總計擁有多達600多口的石滬，海生海長的楊馥慈計畫進行一次全澎湖的石滬普查，盼藉由重新定位每口石滬、詳盡記錄石滬構造、 工法、漁獲、歷史等資料，建構一份擁有GPS定位的石滬影像地圖。

楊馥慈指出，石滬在漁獲量全盛時期佔70％，相當受討海人重視，且石滬在過去也像不動產一樣，可能作為媽媽的嫁妝，但這麼具代表性的資產卻因不具功能性後而被拋棄使用，相當可惜，「石滬象徵的不只是一個捕魚的陷阱，也是所有澎湖人的記憶的存在」。

楊馥慈表示，澎湖是一個很有在地特色的地方，但在推廣觀光時都是一些既定的觀光景點，人家常說「越在地越國際」，澎湖擁有的在地特色很值得被世界看見，她計畫將調查結果提報申請世界遺產，希望澎湖石滬文化能被世界看見。

澎湖漁民遺產
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