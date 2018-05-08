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星宇航回歸 張國煒：另外兩家很緊張我要做的事

想讓海水重回湛色 陳思穎創子母車清垃圾

2018-05-08 16:37中央社 台北8日電

「湛」應是海水該有的顏色，但台灣的海灣卻被許多垃圾所堆滿，陳思穎成立「湛」工作室團隊，與團隊合作製作海洋垃圾子母車，盼與居民合作、喚起大眾的海洋保育意識。

第14屆「KEEP WALKING夢想資助計畫」今天下午在誠品信義店6F展演廳舉辦頒獎典禮，得主之一是有感於海洋環境被垃圾所污染、成立「湛」工作室團隊的陳思穎，她與團隊合作設計製造海洋垃圾子母車收集海灣垃圾，希望讓海回復到乾淨海水才有的「湛」色。

陳思穎出生在台東，從小與大自然為伍，也常到海邊去玩水。陳思穎受訪表示，她原本也跟一般大眾相同，玩玩水後就離開、從未思考過海洋環境問題，但直到她北上就讀海洋大學、開始學潛水後，才發覺海洋垃圾問題已經越來越嚴重。

陳思穎回憶，她每次潛水完要起身時，都是從垃圾堆中浮起，在潛水時，海中垃圾也已經多到可以幫助她辨別方向，因為越靠近港灣的地方，海水垃圾就越多，「更何況是在海底、覆蓋在珊瑚礁上的垃圾」。

為了減少海洋垃圾，陳思穎與團隊將想法化為具體行動，並利用自己所學，掌握並預測海洋洋流、潮汐及風力等知識，設計製造一台能夠讓居民容易清理家園的海洋垃圾子母車。只要將子母車放在海灣，透過子母車上的馬達就可以自動將海灣垃圾「吸」起、放置在車子後方的空籃裡，確保垃圾不會擴散及回流。目前子母車已經更新至第六代，一台子母車可收集約80公升的垃圾。

陳思穎統計，全台約有224個大小型魚港，但其中至少有200個漁港是沒人清理的，之後將從東北角的正濱、八斗子及鼻頭漁港開始收集統計數據，若成效好的話，將規劃大量生產子母車。

陳思穎表示，此計畫將從居民為起點，希望能與在地居民合作，若環境真的因為清理垃圾而轉好，不僅能夠吸引人潮前往觀光，居民也能因此更保護環境。

不過，陳思穎強調，「製作機器只是清潔垃圾的一個手段」，海洋垃圾追根究柢還是人類所造成的，若人的行為不改變，即便有幾千台、幾萬台的子母車，海洋垃圾終究是清不完的，希望能透過子母車喚起民眾的保育意識。（編輯：劉政權）

海洋垃圾
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