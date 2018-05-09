合法使用亞硫酸鹽 不過量 不傷身

2018-05-09 10:00 文／ 食品藥物管理署／圖／食品藥物管理署 提供



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近來食品安全成為各方關注議題，為提供更多食品安全相關資訊，刊載「食事最前線」以服務讀者。

醃漬蔬菜的合法添加物 限量標準參考國人飲食習慣及國際規範

衛福部食藥署上月預告修正「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」，修訂醃漬蔬菜、發酵蔬菜如酸菜、筍乾製品中可使用的 漂白劑「亞硫酸鹽類」的限量標準，可用的八種「亞硫酸鹽類」，自每公斤零點零三克修訂為零點一克，另將「二氧化硫」納進食品添加物的行列，外界擔憂是否有食安疑虞。

金針乾製品常使 用亞硫酸鹽維持色澤 、品質，不過量對身 體無害，左為不合格 品、右為合格品。 圖／食品藥物管理署 提供 分享 facebook

食藥署提醒消費者，挑選時注意色澤與氣味，避免購買外觀鮮豔、過於雪白或聞起來有刺鼻異味的產品，並以「泡、洗、煮」三 步驟去除二氧化硫的殘留。臺灣大學食品科技研究所兼任副教授許庭禎表示，「亞硫酸鹽類」過去就是醃漬或發酵蔬菜的合法食品添加物，預告的限量標準參考各國標準，其中國際食品法典委員會( CODEX)規範，醃漬與發酵蔬菜的「亞硫酸 鹽類」殘留限量分別為每公斤零點一克及每公斤零點五克，並將國人膳食習慣納入評估考量，預告修正的新法規訂定每公斤零點一克的殘留限量，較國際標準嚴格，且以目前 的科學證據，不致造成人體健康危害，民眾毋須過度擔憂。

加入發酵蔬菜 抑菌防變黑

嘉義大學食品科學系副教授黃健政說明，酸菜製作時，於醃漬或發酵前，在截切作業分級處理時，會因接觸空氣產生氧化因而黑變(褐變)，因此，業者在製程後段會加入「亞硫酸鹽類」，可抑制酵素與非酵素的氧化反應，避免食品變黃變黑、影響食品品質及賣相。

食藥署提醒消費者，挑選時注意色澤與氣味，避免購買外觀鮮豔、過於雪白或聞起來有刺鼻異味的產品，並以「泡、洗、煮」三步驟去除二氧化硫的殘留。

隨尿液排出 但過量可能過敏

黃健政說，「亞硫酸鹽類」與其水解產物「二氧化硫」都屬水溶性，會隨人體代謝，並藉由尿液排出體外，不會堆積在體內，少量使用，對健康影響不大，但若過量，則可 能對某些人會造成過敏反應。

食藥署已於一三年修正「食品過敏原建議標示事項」，產品中二氧化硫殘留量達每公斤十毫克，建議標示過敏原警語，未來將列入強制標示項目。

食品添加物應合法使用

食藥署增修訂食品添加物使用範圍及限量暨規格標準時，均以保障國人飲食衛生安全為最重要考量，審慎評估其總攝取量之安全性無虞，不致危害人體健康者，才會修訂其使用範圍及限量等規定，草案如正式實施，亞硫酸鹽類應依食品添加物各項管理規定，需產品登錄、查驗登記、完整標示，以及食品安全三級品管與追溯追蹤等，業者亦應依照規定使用，食藥署亦會持續加強邊境及市售產品查驗，為民眾食的安全把關。

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