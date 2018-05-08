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吳音寧又惹議 農業界：根本沒搞清楚狀況

2018-05-08 15:01聯合報 記者彭宣雅╱即時報導

北農總統理吳音寧買殘貨菜贈彰化溪州社區發展協會惹議，雖是幫助弱勢，但和原本的殘貨處理方式不合。農業社團「Lin bay 好油」說明正常農產殘貨的處理方式，不應破壞體制，用不適宜的方式處理殘貨。

●Lin bay 好油全文：

吳總又上新聞了，接連好幾個新聞都是她真是精彩，一個是說250變成258的新聞，一個就是殘貨處理的新聞，看了這些新聞跟吳總的臉書，我看吳總根本沒有搞清楚狀況。

首先我要先跟各位釐清一個觀念，不是因為歷史新高量的菜送進北農而造成後續的問題。

歷史新高量的菜進入北農是一個結果，而不是原因。

北農本來就有辦法部份調控菜的進場，當菜價太差的時候都會通知合作社產銷班，請他們減少送菜過來，減少進入北農的數量。

畢竟北農每天消費的數量在2000正負200噸的範圍之間，會去買菜的承銷人就那麼多，如果承銷人今天看到市場那麼多菜進來，就會開始砍價，或慢慢等不願意喊價，價格本來就是供給跟需求之間的競爭。

北農為了維護農民的利益，當然會適度的調整到場的數量，避免菜價崩盤，造成農民的損失，反之，菜不夠的時候則需要農民願意把菜送進來拍賣，不過菜的時候，也會拜託農民團體幫忙，這是很自然的調控機制，所以當菜量過多時，就代表北農的管理出了問題，導致這個結果發生，需要做好敗戰處理。

當有3000噸的歷史新高數量到北農時，北農要找到問題，為什麼拍賣員沒有盯緊到貨量沒有提前要求農民團體分散供應，為什麼市場主任沒有盯緊拍賣員預估供給量，為什麼總經理沒有盯好市場主任？

連假的事情已經表定會發生，北農的責任就是避免爆量的情況發生，但北農還是讓情況發生了，難道這還要推拖是其他單位的責任，而不是吳總管不好下面的部署的問題嗎？

再來量大有殘貨的問題，當量大的時候本來北農就可以自己進場買菜（北農的承銷代號是6000），過去曾經有編列預算，當供應量過大的時候，總經理可進場用業務費買菜，再發送給相關單位或社福團體。

但這樣是一般貨品的時候進場，用的是維持正常的價格買貨，同時是有編列預算，預估到這個可能的事件來處理，但從來沒有用錢來買過殘貨，為什麼有正常途徑吳總不走，而要另開有問題的處理方式？

殘貨的發生，可能是供過於求，也可能是品質真的爛到沒有人要，但殘貨的處理北農是有相關規定的，殘貨要當廢棄物處理還是拿來送，這也是萬年老梗了。

站在農產運銷的角度，殘貨當然不適合拿來送（吳總好像沒有農產運銷的專業？但我知道她很認真學習，是高薪實習生），而北農內部的規定殘貨就是銷毀或農民領回或隔天續拍，其他市場對於殘貨也是類似的規定，而當有菜價低於3元的情況，就必須停止販售，把貨當成殘貨報廢，並通知供應的農民，貨品變成殘貨的情況，並通知不要送菜過來。

臺北農產最重要的任務是讓承銷人願意來買菜，讓農民團體願意把菜送進來，並維持菜價的穩定，而不是做慈善事業，但吳總沒有完成這個任務，讓1公斤1.2元的拍賣菜價出現，造成後續長期低菜價的影響，還不走正途，做了不適宜的行為。

9噸的殘貨是什麼概念？一般都是20公斤或30公斤一箱，也就是9噸的貨大概是300箱到450箱，這個空間大概只是1台10噸半的空間，整個北農找不到位子放，等社福團體來領，非要馬上運走，這點真的相當有趣。

難怪北農要改建，畢竟1台10噸半菜車的菜量，就會影響下午菜進來，這麼擁擠的空間當然要改建了。

送給社福團體的部分，給老人公益食堂當然是社福團體，但是社區發展協會算是社福團體嗎？全國那麼多社區發展協會，剛好急著載走給彰化溪州？這一定是巧合，絕對不是送給熟視的鄉親，我們不能把政治人物花公款綁樁的行為，套在吳總的身上，她一定不會做這種事。

菜價從過完年已經跳水到現在，農民的慘況菜真是慘，今年冬季裡作一堆面積都去種根莖類，造成根莖類大崩盤，照理講葉菜的狀況會比較好，但為什麼葉菜一直都很慘？

吳總真的該好好思考這個位子的任務跟這個公司的目的是什麼？不要整天把自己當成編輯，濫用公關費，議員盯的很緊，吳總這樣下去會被抓包喔。

以行善之名，做惡搞之實，公益的確很重要，但行政院長都不是來做功德的，哪北農總經理是來做公益的嗎？

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=806650186199233&id=306662059531384

農業社團Lin bay 好油，說明北農殘貨正確處理方式。圖／翻攝自臉書
農業社團Lin bay 好油，說明北農殘貨正確處理方式。圖／翻攝自臉書
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北農農民菜價
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