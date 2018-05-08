親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
能源問題面面觀
WHA確定未獲邀
九合一選戰焦點
前瞻釋憲遭駁回
政治
軍事
綜合

北京月領高薪卻得吸「毒空氣」 他問有比台灣好嗎？

奉獻離島護理40載 助接生上萬金門人

2018-05-08 17:08中央社 台北8日電

金門醫院護理師許彬彬在醫院產房服務近40年，接生超過上萬新生兒。因忙工作，她的先生曾抱怨「像只娶半個老婆」，但許彬彬樂此不疲，因為每個產婦都像自家人。

許彬彬今天獲頒衛生福利部醫院第五屆優良暨資深典範護理人員的資深典範獎。她從民國67年畢業後就返鄉服務，從護理佐理員開始做起，一路升上護士、助產士及護理師，超過40年都從事第一線工作，其中產房資歷近40年。

護理工作相當辛勞，尤其離島，醫療資源又相對受限，但許彬彬從不以為苦，熱愛臨床工作，因為可以直接和病人面對面互動，減輕病人的痛苦，她受訪時笑著說，「每天都像是在做善事」。

許彬彬長時間在產房工作，產婦生產可能冒著生命危險，若遇到大出血等緊急事故，離島醫療資源不見得能夠因應。但許彬彬以專業、親切的態度，讓產婦安心待產，也協助她們生產，降低產程不適，迎接新生命的喜悅也是她保持護理工作熱情的關鍵。

金門醫院婦產科主任陳根雄曾一年接生超過400個娃，在金門幾乎無人不曉；許彬彬擔任產房護理師資歷更長，數十年的投入，接生超過上萬名新生兒，甚至不少是接生「2代」的狀況，產婦生下女嬰後，女嬰長大又在金門結婚生子。金門眾多的新生命就在許彬彬熱切的眼下、忙碌的手中生生不息。

本身育有4名孩子的許彬彬，每天的生活就是在工作和家庭中擺盪。許彬彬說，要平衡家庭和工作真的非常辛苦，因護理工作要輪3班，陪伴孩子的時間有限，孩子們總是盼望著媽媽休假。先生也曾抱怨，「好像只娶了半個老婆，另外半個都在照顧別人」。很感謝家人的支持和包容，她才能一路走到現在。

5月12日是國際護師節，衛福部今天上午舉辦「衛生福利部醫院第五屆優良暨資深典範護理人員」頒獎典禮，除表揚護理人員的無私付出，共有104名護理人員獲獎，也向全國15萬8000多名熱忱投入照護病人的護理人員，表達最深的敬意與祝福。

金門接生護理師
一秒收服媽咪心！因為送你帶老媽去吃大餐和_________！

相關新聞

勞部進駐金融商圈 銀行不敢超時加班？

2018-05-08 14:27

勞動部新家緊鄰台北車站 想限制陳抗？

2018-05-08 14:27

「到哪都被視為壞鄰居」 勞動部找新家很艱辛

2018-05-08 14:27

新檢察總長出招！江惠民：30元查賄標準可檢討

2018-05-08 11:20

顏大和卸下檢察總長 江惠民走馬上任

2018-05-08 11:19

算帳時間又到了 哪些縣市榮登「省錢」前段班？

2018-05-08 09:00

敬鵬大火後 勞部兩周內跨部會擬對策

2018-05-08 00:37

民視新聞台停播 TBC：協商會議民視沒來

2018-05-07 16:55

更保新書發表 讓國際看見台灣更生教化成果

2018-05-07 14:20

設計大師方序中操刀 臺中花博卡繽紛亮相超吸睛

2018-05-04 10:00

台中國際級創新人本設計 文心路平首段完工用路更友善

2018-05-04 10:00
看更多

熱門文章

樹菊嬤拱馬英九再選挨批 反遭網友砲轟：現代版文革？

2018-05-07 23:03

吳音寧自提加薪又挨罵 她的年薪不只250萬元！

2018-05-08 11:17

無關柯文哲 蘇煥智：退黨參選是因民進黨執政無能

2018-05-07 22:41

小英說2電池一家用5天 翟本喬：下次總統選懂數學的

2018-05-08 16:22

星戰迷變裝在總統府和衛兵站哨 李家同：非常難過

2018-05-07 21:59

國軍女力再展現 陸官胡家琪錄取美國西點軍校

2018-05-08 02:23

吳音寧送「殘貨」回鄉 朱學恒：有背景、錯的都對

2018-05-08 09:25

蔡英文談稅改「明年報稅 今年可以開始花錢了」

2018-05-07 20:41

丁守中拜會吳敦義 國民黨：民進黨徵召賴清德機會大

2018-05-08 13:17

孫大千：不管怎麼棄保 柯文哲都不可能被棄

2018-05-08 09:22

吳思瑤指自己做文化苦工 孫大千：占便宜說成做功德

2018-05-08 08:46

棄保效應？孫大千：柯文哲絕不會被「棄」

2018-05-08 09:40

退伍上校取消子女教育補助 退輔會坦言基層抱怨連天

2018-05-07 18:55

綠營北市若自提人選 丁守中估僅兩種可能

2018-05-07 19:12

吳茂昆專利疑雲 東華現任校長：我也很想知道真相！

2018-05-08 10:37

吳音寧又惹議 農業界：根本沒搞清楚狀況

2018-05-08 15:01

陳監委好忙！諷扁劇一堆人中槍 王建煊還排不上？

2018-05-08 08:00

總統：核一核二若出事北部全癱瘓 國家致命風險

2018-05-07 22:12

核廢場址不再排除直轄市「為新北市量身訂作」？

2018-05-08 00:07

蔡英文談供電「今年有挑戰性 但不代表不會度過」

2018-05-07 21:07

算帳時間又到了 哪些縣市榮登「省錢」前段班？

2018-05-08 09:00

【重磅快評】吳音寧拿公款買菜 看柯P如何繼續圍事？

2018-05-08 16:53

國民黨如何找回正面價值？游梓翔：藏在3政治人物名字

2018-05-08 13:59

柯文哲：深澳電廠蓋下去 3年降汙努力被抵銷

2018-05-08 00:14

批軍人年改 江啟臣怒：憑空想像的配套方案

2018-05-07 23:03

純舊制退役老兵平均78歲 柯志恩：退休金還能領幾年

2018-05-07 20:00

台灣未收到WHA邀請函 徐國勇：中國應負最大責任

2018-05-08 10:56

年輕人挺柯 戴季全：因為民進黨做得不夠好

2018-05-08 09:40

蘇貞昌向侯友宜喊話：馬教授教了他什麼應出來講清楚

2018-05-08 12:37

林口電廠聲稱最先進？新北環保局：汞排放超美標2倍

2018-05-08 12:51

軍改草案 邱國正：5成退役袍澤滿意

2018-05-07 19:53

WHA確定未獲邀 懶人包告訴你台灣處境

2018-05-08 12:04

影／議員初選太激烈！沒大咖站台 王致雅街頭熱舞搏版面

2018-05-08 13:22

新竹戰機頻繁出動 遭批擾民

2018-05-08 00:20

深澳電廠疑慮 一張表看台電如何回應

2018-05-08 00:17

前瞻釋憲遭駁回 大法官打臉大法官

2018-05-08 12:10

同心演習教召 國防部將簡訊通知後備軍人準時入列

2018-05-08 10:41

台灣人沒狼性？李茂生：台大法學院狼性學生很多

2018-05-08 15:51

新聞幕後／綠與柯等出牌 這齣戲還沒完

2018-05-08 00:26

新聞眼／深澳、核廢 中央地方不同調…夾心「蘇」？

2018-05-08 00:10
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top