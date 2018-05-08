奉獻離島護理40載 助接生上萬金門人

2018-05-08 17:08 中央社 台北8日電



金門醫院護理師許彬彬在醫院產房服務近40年，接生超過上萬新生兒。因忙工作，她的先生曾抱怨「像只娶半個老婆」，但許彬彬樂此不疲，因為每個產婦都像自家人。

許彬彬今天獲頒衛生福利部醫院第五屆優良暨資深典範護理人員的資深典範獎。她從民國67年畢業後就返鄉服務，從護理佐理員開始做起，一路升上護士、助產士及護理師，超過40年都從事第一線工作，其中產房資歷近40年。

護理工作相當辛勞，尤其離島，醫療資源又相對受限，但許彬彬從不以為苦，熱愛臨床工作，因為可以直接和病人面對面互動，減輕病人的痛苦，她受訪時笑著說，「每天都像是在做善事」。

許彬彬長時間在產房工作，產婦生產可能冒著生命危險，若遇到大出血等緊急事故，離島醫療資源不見得能夠因應。但許彬彬以專業、親切的態度，讓產婦安心待產，也協助她們生產，降低產程不適，迎接新生命的喜悅也是她保持護理工作熱情的關鍵。

金門醫院婦產科主任陳根雄曾一年接生超過400個娃，在金門幾乎無人不曉；許彬彬擔任產房護理師資歷更長，數十年的投入，接生超過上萬名新生兒，甚至不少是接生「2代」的狀況，產婦生下女嬰後，女嬰長大又在金門結婚生子。金門眾多的新生命就在許彬彬熱切的眼下、忙碌的手中生生不息。

本身育有4名孩子的許彬彬，每天的生活就是在工作和家庭中擺盪。許彬彬說，要平衡家庭和工作真的非常辛苦，因護理工作要輪3班，陪伴孩子的時間有限，孩子們總是盼望著媽媽休假。先生也曾抱怨，「好像只娶了半個老婆，另外半個都在照顧別人」。很感謝家人的支持和包容，她才能一路走到現在。

5月12日是國際護師節，衛福部今天上午舉辦「衛生福利部醫院第五屆優良暨資深典範護理人員」頒獎典禮，除表揚護理人員的無私付出，共有104名護理人員獲獎，也向全國15萬8000多名熱忱投入照護病人的護理人員，表達最深的敬意與祝福。