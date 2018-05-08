「到哪都被視為壞鄰居」 勞動部找新家很艱辛

2018-05-08 14:27 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 陳素玲 ／台北報導



勞動部因為多年都是無殼蝸牛，又常有密集陳抗活動，自認是最顧人怨的部會之一，房事一直搞不定。去年好不容易在時任勞動部長林美珠的大力爭取，找到新處所，但是陳抗陰影揮之不去，使得勞動部「無論搬到那裡都被視為壞鄰居」，同仁說，只要不是屬於自己的大樓，難保不會再被迫搬家。

勞動部因為沒有自己的大樓，多年來一直租用民間大樓，房事一波多折。原本五年前行政院耗資61億的新莊副都心辦公大樓落成，勞動部有希望擺脫無殻蝸牛身分，卻因當時主委希望另覓新大樓，錯失機會，除了附屬單位職業安全衛生署、勞動力發展署等進駐外，部本部仍留在原址。

但是計畫不如變化快，目前位於延平北路大樓是租約最久大樓，前年大樓無預警易手，換了新房東，勞動部事後才被告知，而且新房東不願續租，讓勞動部差點變成「流浪漢」。眼見租約去年底即將到期，林美珠一方面說服新房東延緩搬家，另方面向行政院求救，才緊急「喬」出目前館前路新址。據了解，身為房東的合作金庫百般不願，幾乎是半強迫情況下同意出租。

去年林美珠離去前，獲得財政部國有財產局初步同意，將位於台北市和平西路、南海路口附近的國有土地，無償撥用勞動部，未來參與都更後將可分配大樓供做勞動部永久辦公大樓，使用面積約2000坪。不過由於都更程序及興建時程至少八年，且最近面臨歷史建物鑑定爭議，會不會出現變數仍不得而知，勞動部何時能有自己的窩，還是未知數。