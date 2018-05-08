勞動部新家緊鄰台北車站 想限制陳抗？

2018-05-08 14:27 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 陳素玲 ／台北報導



勞動部下周一將搬到館前路的合作金庫大樓，勞團表示，不改陳抗，他們關切勞動部能在這兒待多久？恐怕又得再覓新居。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

工會：一旦有大型陳抗 將陷交通黑暗期

勞動部下周一搬新家，進駐台北火車站館前路商圈，不再像舊址前有廣場可容納陳抗民眾，工會代表指出，未來陳抗時，館前路附近交通將會癱瘓，「館前路的鄰居可能也會受不了，最終重演勞動部當年被迫搬家結局」。

勞動部近年來一直是勞團陳抗熱區，勞動部現址在延平北路，門前有廣場可容納抗議民眾，附近亦不算是北市交通熱區，但下周一搬到館前路，當地位處站前交通要衝，一旦有大型陳抗，將陷入交通黑暗期。

工會幹部指出，勞動部明知是陳抗熱門對象，還選這個新址，讓人懷疑是否想要達到限制陳抗活動效果。

另一個銀行工會幹部說，一樓是銀行營業大廳，抗議群眾無法明確分辨，為了擔心有人流竄到銀行，「銀行可能需要將大廳鐵門拉下，如何營業？」

勞動部現址前有一廣場，陳抗都在廣場進行。勞動部在現址已經17年，由於大樓換房東，新房東是星聚點KTV，與勞動部「調性」差異太大，去年底房租到期不願續租，勞動部被迫搬家。

勞動部雖然從延平北路進駐火車站商圈，但新址樓下就是合作金庫營業大廳，如何面對一年數十場陳抗活動，對勞動部與合作金庫固然是考驗，勞團也很關切。

高教工會研究員陳柏謙表示，小規模的陳情抗議不受影響，但是如果超過一、兩百人甚至若大規模靜坐、夜宿等活動，開展程度的確可能受影響，讓人合理懷疑勞動部選此地點是否想要限制陳抗？

他說，勞動部這麼多年來到處租房子，但常因陳抗太多而被迫搬家，長遠之計應該自己編預算蓋大樓，才不會到處被趕。