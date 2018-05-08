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新檢察總長出招！江惠民：30元查賄標準可檢討

2018-05-08 11:20聯合報 記者王聖藜╱即時報導

邱太三(中)監交檢察總長印信給新檢察總長江惠民(右)。記者王聖藜／攝影
邱太三(中)監交檢察總長印信給新檢察總長江惠民(右)。記者王聖藜／攝影
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最高檢察署今天舉行檢察總長交接典禮，檢察總長江惠民表示，他上任1個月之後，會到各地檢署去了解檢察官對於年底「九合一」選舉查察工作的準備狀況；江惠民表示，後續會討論行之有年的新台幣30元上限的查賄標準有無檢討、改變的需要。

選舉期間，候選人餽贈選民文宣品、禮物等事宜，2000年首度政黨輪替時，由已故的前法務部長陳定南訂下「不得超過30元」的高標準門檻，陳定南並頒訂行政命令，要求所有檢察官遵循辦理，各地檢察官查賄多年來也以此作為啟動偵查的依據。

不過，這道命令頒定時，距今已經近20年，相關物價今非昔比，往往造成辦案認證上的困擾，時而無法讓被告定罪，由於有基層檢察官反應標準可能已不合時宜，因此，江惠民上任前察納民意，認為查賄標準應有討論的空間。

今天的交接典禮由法務部長邱太三監交，將檢察總長官防由顏大和手中交給江惠民，邱太三致詞時，對江惠民提出3個期許，即「偵查不公開」、「領導團隊辦案」、「致力於年底選舉查察」。

此外，今天正式退休回歸「平民」的顏大和，擔任檢察官超過40年，是少數擔任過一、二、三審檢察署首長的檢察官，任內查辦重大案件無數；顏大和表示，他公職生涯最有感、印象最深刻的一句話，是前法務部長廖正豪告訴他的，「目的要達成，過程要圓滿」。

江惠民顏大和
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