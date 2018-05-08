吳音寧送「殘貨」回鄉 朱學恒：有背景、錯的都對

北農總經理吳音寧（左）對適任問題無正面回應，一旁的市長柯文哲也頗傷腦筋。本報資料照片 記者徐兆玄／攝影 分享 facebook

北農總經理吳音寧日前將拍賣殘貨買下送回彰化溪州，引發外界自肥議論，宅神朱學恒在臉書粉絲頁「朱學恒的阿宅萬事通事務所」貼文表示，既然動不了吳音寧的位置，就用數學模式來檢驗她的執行力，當天她將三千噸報廢品的0.304%買來做公益，運送兩百公里，每家戶一口氣可以收到30公斤的蔬菜殘貨，她的表現精彩到可以寫教案，題名為【當你有背景時，甚麼錯誤決策都是對的，甚麼佛系總經理都是公益好朋友】。

話說20180227因為北農的錯誤決策造成三千公噸蔬菜的殘貨會報廢，英明的吳音寧決定不用自己的薪水做公益而用公司的公費來做公益，買下了占三千公噸報廢量中的0.304%，實際上她造成的浪費依舊高達99.69%，但是因為做了0.304%的公益， 所以文青就覺得自己做了公益大家趕快來感謝我唷!

但麻煩的是，吳音寧以其強大的執行能力和北農的錢決定做公益之後，買下了9.12噸的殘貨之後竟然送不出去送不完!於是她決定不送新北不送宜蘭不送台北不送桃園，而是把已經快要報廢壞掉的殘品其中的73%送到遠達202公里，開車需要兩小時又零八分的彰化溪州去!

而送到的對象是彰化溪州鄉的「水尾社區發展協會」（社區居民總共126戶），及大庄老人食堂（約100人共餐，整個大庄村65歲以上人口共約450人）。我們各以兩個單位的戶數和人數當作一個單位的受眾(226個單位)來計算，就在那天那個吳音寧堂哥擔任鄉長的溪州鄉的兩個社福團體，竟然收到了每個受眾高達30.97公斤的葉菜類殘貨!姑且不論當地人怎麼那麼厲害一瞬間可以找到工人卸貨七千公斤，我們還是要感謝吳音寧這麼幫忙鄉親，讓每個受眾單位一天收到一般小家庭一周都還吃不完的30.97公斤的葉菜報廢品!

簡單的來說，吳音寧非常適任，你有多久沒看過因為能力不足造成三千公噸蔬菜浪費之後，決定用公益洗白然後不用自己的錢用公費做公益做到送不出去於是決定送到202公里以外自己堂哥治理的溪州鄉去，然後還讓每個受眾一瞬間拿到30.97公斤的葉菜報廢品! 然後絲毫不覺得用別人的錢買東西送自己的鄉親有任何的不妥，到了三個月之後因為被質疑才出來面對!

你有看過比吳音寧更有能力的治理者嗎?我個人覺得她的表現精彩到可以寫教案，題名為【當你有背景時，甚麼錯誤決策都是對的，甚麼佛系總經理都是公益好朋友】