算帳時間又到了 哪些縣市榮登「省錢」前段班？

嘉義市長涂醒哲昨天出席「在嘉真好Part II－在宅坐月子」活動，談到嘉義市財政全國最優，相當雀躍。 記者王慧瑛／攝影 分享 facebook

財政部公布去年全國人均負債較前一年少了2.2萬，除離島地區，嘉義市財政最佳，人均負債只有112元，嘉義市長涂醒哲樂得自詡為「理財王」，但卻被議員批評攬功，是「膨風王」。

負債第二低的是桃園市，人均負債1萬3836元，但負債比嘉義市多了一百倍。曾被台北市長柯文哲虧債台高築的高雄市，人均負債居全國第一，高達8萬9738元，是嘉義市近九百倍，但高雄市說，是因為縣市合併承接龐大債務，且中央補助逐年減少所造成。

「我是理財王！」 涂醒哲不放煙火 該省則省

名列全國人均負債最少，嘉義市長涂醒哲相當得意，認為開源節流有成，自詡為「理財王」。他說，幾乎所有縣市都為舉債苦惱，只有嘉義市財政穩健，之前人均負債曾達1萬4539元，如今降到112元，主政3年多，平均每年啟動112億建設，包括汙水下水道、汙水處理中心、八掌溪景觀橋、國民運動中心與貨運轉運中心等。

黃敏惠表示她任內償債金額近30億，嘉義市民人均負債名列本島最低，已是很多年的歷史並不是新聞。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

涂醒哲說，他任內沒有花大錢辦放跨年煙火之類活動，也沒有浮濫增加市府人事，他一向堅持「該省則省、該用則用、該爭取補助就爭取」，且不隨便浪費公帑，「不會讓樁腳的人進來市府上班，不受人情壓力影響」，3年來減少近10億負債。在中央債務管理考核成績中，連續2年都是全國第1名，嘉市可說是各縣市債務管理的模範生。

黃敏惠：我任內償債、不放煙火 已不是新聞

但嘉義市藍營議員卻不認同。市議員張秀華說，嘉義市財政體質好，主要關鍵是議會嚴格把關。市議員鄭光宏則批涂是膨風王，市政發展是延續性的，不要攬功，前市長黃敏惠主政的9年，人均負債從每人1萬1000多元降至3000多元，功不可沒。

黃敏惠說，她任內良好的財政規劃償還了四分之三嘉義市府負債，償債金額近30億，嘉義市民人均負債名列全台最低； 至於跨年煙火，她任內9年都沒有施放，「這些都已經是很多年的歷史，並不是新聞」。

將以無黨籍參選嘉義市長的議長蕭淑麗說，嘉義市財政好，要歸功於長期以來議會監督、把關。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

議長蕭淑麗說，嘉義市財政好，要歸功於議會長期以來監督、把關，涂之前開記者會向市民告狀，指議會阻撓年度預算，影響市政推動，現在卻又攬功，自誇財政好，根本自相矛盾。

桃園省錢第二名 爭取中央補助+降低借款利率

桃園市長鄭文燦去年曾在議會表示，「如果我連任的時候，市府負債超過五百億元，我就宣布不連任」。 圖／桃園市市府提供 分享 facebook

桃園市人均負債1萬3836元也是「好」學生，市府財政局長歐美鐶表示，市府截至今年1月底，長期債務185億元、短期債務40億元，市民每人人均負債1.03萬元，是全國第4低，在六都中則是最低，財政狀況相對其他縣市健全。

她表示，市府在開源節流部分採多面向，像是爭取中央補助款增加財源，截至今年1月底，已獲准計畫型補助經費45.81億元；另外，也會適時向銀行協調調降借款利率，去年就減輕利息負擔104萬元。

彰化量入為出 盡量不舉債

彰化縣長魏明谷（右）去年在縣政總質詢時，回答議員曹嘉豪（左）提問縣民人均負債問題。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

彰化縣到去年為止，長短期負債共261億元，人均負債為1.3萬元，僅次於嘉義及桃園市，相對於其他縣市，財政表現算是穩健。不過縣議員曹嘉豪在縣議會質詢時，仍為彰化縣舉債憂心忡忡，尤其選舉年到了，不要一味端出選舉牛肉，必須正視像軌道等重大建設，彰化縣所必須負擔的配合款 。

彰化財政處長王乾勇說，彰化目前舉債狀況，距法定舉債空間還有119億元，彰化人均負債低，主要是能開源節流、量入為出，非必要不去舉債，預算籌編會嚴格控管，按輕重緩急分配，但對於人民社福及建設需求，仍會寬列預算，在穩健財政收支下，人均負債自然才能得到控制。

高雄：縣市合併承接債務

高雄市人均負債8.9萬元，全台最高。圖為前高雄市長陳菊。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

高雄市人均負債8.9萬元負債最高，高雄市府表示，高雄承擔了台灣重工業發展與汙染，在資源方面卻無法獲得相對應的補償；前市長陳菊在縣市合併後，不僅承接原縣府、市府的既有債務，更面對治理面積大幅增加18倍、縣市建設落差極大等困境。

但中央補助不增反減，累積至2017年約減少949億元，每年統籌分配稅更較台北市短少約100至120億元。在資源分配又必須兼顧高（市）高（縣）平等建設需求下，僅能以舉債做為因應的政策工具。去年已首度達成零舉債，展縣市府對債務控管的決心。

苗栗曾窮到發不出薪水 生育補助減8成

2015年同意接受行政院財政控管，苗栗縣政府員工遲來的薪水入帳後，縣長徐耀昌也露出難得一見的笑容。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

苗栗縣長徐耀昌上任第二年發現負債648億元，舉債到達上限，連公務人員薪水都發不出來，中央控管財政後，苗栗縣府開始縮衣節食，撙節非法定預算的福利支出，如婦女生育津貼從全國最高1胎4年3萬4000元，一路縮減到6600元。此外，停止補助村里長地方建設款及社團補助款，縮減差勤及約聘雇人員費用。

前年決算，苗縣府18年來首度有結餘13.8億元，縣府考量地方確有建設需要，利用統籌分配稅款恢復補助地方小型公共建設經費，今年各村里補助最多10萬元，另將警消每月超勤津貼上限從1萬5千元恢復1萬7千元。

圖／嘉義市政府提供 分享 facebook

宜蘭：不能只看欠債，應看還債能力

宜蘭前年財政績效考核全國第五，去年第六，財政處長林嘉洋表示，年度財政決算都有盈餘，每年還能償債4億元。不過，宜蘭人口數少，如果以人口均負債去看一個縣市的財政好壞，「這樣沒意思啦！」

他表示，以前縣府自籌財源占總預算23%，現已提升到32%，現金流量保持30幾億元，方便靈活調度，只因宜蘭是農業縣稅收不多，人口僅45萬7千人，平均下來的縣民均負債提高，這不公平；何況貸款長短債是多年來累積下來的歷史共業，若要評估財政的好壞，不該單單看欠債金額，最重要是「還債能力」。