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民視協商缺席 凱擘：仍為不斷訊努力

2018-05-07 20:26中央社 台北7日電

民視授權爭議延宕，凱擘今天指出，雙方原定今天開會協商，但民視臨時缺席，凱擘重申10日授權到期前不放棄對話機會，後續是否考慮斷訊？凱擘回應，仍在做最後努力。

鴻海副總裁呂芳銘旗下有TBC台灣寬頻，以及凱擘有線電視、台固有線電視3家業者與民視談不攏授權上架，爭議延宕數個月。

凱擘今天指出，雙方原定今天舉行協商會議，民視臨時缺席，凱擘十分意外及遺憾。但將遵守國家通訊傳播委員會(NCC)指示，於明天續行參加調處會議。

凱擘也重申，在5月10日臨時授權到期前，不會放棄任何和民視對話的機會以期達到雙方共識。

後續是否不排除斷訊，凱擘表示，仍在做最後努力。

凱擘日前承諾於協商完成前，不會主動斷訊，也希望民視可於協商完成前持續給予臨時授權，以免損及閱聽眾權益而致使雙方受罰。

TBC因未取得民視新聞台臨時授權協議，為避免侵權行為，於3日晚間11時59分59秒起，停播民視新聞台，估影響逾70萬收視戶。NCC對TBC斷訊先開罰新台幣6萬元，對民視則予以警告，要求立即改善。

另外，NCC先前也表示，民視公司在協商過程中，主張民視新聞台、民視第一台、民視台灣台3頻道包裹授權方式，未積極提出單頻計價，是否違反公平交易法相關規定，將函請公平交易委員會表示意見。

凱擘有線電視NCC
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