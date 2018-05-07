民視新聞台停播 TBC：協商會議民視沒來

2018-05-07 16:55 中央社 台北7日電



民視新聞台停播，TBC要找民視開會商談授權合約，對方並沒有出席，TBC指出，這週會再力邀民視一起坐下來好好談談，只要拿到臨時授權，就會復播民視新聞台。聯合報系記者洪敬浤／攝影 分享 facebook

民視新聞台停播，TBC今天要找民視開會商談授權合約，不過對方並沒有出席，TBC指出，這週會再力邀民視一起坐下來好好談談，只要拿到臨時授權，就會復播民視新聞台。

鴻海副總裁呂芳銘旗下有TBC台灣寬頻，以及凱擘有線電視、台固有線電視等業者。3家業者與民視公司談不攏民視新聞台授權上架問題，其中有線系統TBC台灣寬頻4日予以斷訊，受影響收視戶數超過70萬戶。

國家通訊傳播委員會（NCC）對TBC5月4日斷訊先開罰新台幣6萬元，對民視則予以警告，要求立即改善；NCC可以每天對兩家業者連續處罰要求改善，罰到改善為止，TBC最高可罰300萬元，民視最高可罰100萬元。

TBC上週發文通知民視，希望對方今天能一起開會商談授權事宜，不過等了好幾小時，始終等不到人，TBC主管指出，他們很有誠意想解決問題，但人不來，也不提出任何辦法，罔顧的是消費者權益，造成有線電視業者、頻道商業者、收視戶三輸局面。

TBC主管表示，不清楚民視有何打算，現階段只希望至少能談成臨時授權，沒了侵權問題，TBC就會立即復播民視新聞台，預計這週還會再發文給民視，約時間一同商談，讓爭議趕快落幕。

TBC指出，從4日停播民視新聞台一直到6日共3天來算，約收到189通客訴電話，對比逾70萬收視戶，比例其實不高，但他們不敢大意，都有跟用戶詳細解釋停播原因及狀況，也獲得諒解。