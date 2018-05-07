幼兒媽媽評育兒政策50分 8成嘆托育費高

2018-05-07 15:03 中央社 台北7日電



母親節將至，兒盟最新調查顯示，幼兒媽媽對育兒政策平均只給50.3分，8成1覺得托育費用負擔沈重，逾5成因擔心收入減少、無法回復原職而不敢申請育嬰留職停薪。

兒童福利聯盟文教基金會今天舉行記者會，公布2018幼兒媽媽育兒感受及政策需求調查，並邀請育有3歲以下幼兒的媽媽分享心聲。

調查發現，當有了孩子後，92.2%媽媽認為自己的時間變少，65.9%開始留意食安、空污等議題，52.4%希望有更多時間陪伴孩子，50.9%沒有時間或預算裝扮自己，從育兒中感受到的幸福程度平均達81.6分，但感受到的辛苦度也高達81.8分。

調查顯示，60.5%受訪者期待自己帶孩子，卻只有48.2%曾申請育嬰留職停薪，未申請育嬰留停的原因，包括擔心少一份收入無法支應家庭開支、無法回復原職、影響就業競爭力、主管給壓力等；69.5%受訪者希望申請育嬰假能不受壓力或不當對待，66.7%希望延長育嬰留停津貼的發放期間。

針對政府的育兒政策，調查指出，幼兒媽媽平均只給50.3分，在友善育兒職場、托育資源轉介和服務等面向僅45分，委託他人照顧孩子的受訪者，81.2%覺得托育費用負擔沈重，平均每月得花近新台幣2萬元，59.4%受訪者認為必須要平價托育，50.6%認為必須要可帶幼兒去的活動場所，41.3%認為必須要充足的臨托資源。

幼兒媽媽代表、曹小姐表示，當媽媽後要調整心態，以前想做什麼就做什麼，現在就得忘記自己，以小孩為優先，她在當了媽媽後，也感受到公共托育場所和適合小朋友的休閒空間不足，帶孩子和手推車搭捷運時，也經常遭白眼，身邊也有朋友擔心請育嬰假後，無法在回復原來職位和薪水。

兒福聯盟執行秘書黃韻璇表示，從調查發現媽媽在育兒上遇到的困難包括職場不友善、育兒支持服務不足、育兒支出負擔沈重，可見育兒政策還有很大努力空間，也讓人擔心少子化問題更嚴峻。

為了讓女性願意生養且減輕育兒媽媽困境，兒盟建議政府透過勞檢或給予優惠，來監督或鼓勵雇主落實友善育兒職場，並提升托育服務的質與量，讓育兒支持服務更到位，也建議可拉長育嬰留停津貼發放期限及提高額度，讓育兒家庭不貧窮。

兒盟於2月5日至3月16日針對育有3歲以下孩子的女性進行抽樣問卷調查，有效樣本數1638份。